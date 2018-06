Lluís Codina apunta a la direcció esportiva del Gimnàstic de Tarragona

L’home que va aconseguir tres ascensos amb el club grana és una de les opcions més fermes per comandar la parcel·la esportiva

Actualitzada 04/06/2018 a les 20:33

Molta feina

El Gimnàstic de Tarragona ja sap qui vol que comandi la parcel·la esportiva del club de cara a la pròxima temporada. Encara no hi ha cap acord tancat, però l’entitat grana aposta fermament per una persona que va estar molt lligada al club en un passat, i que ara podria tornar com a director esportiu o secretari tècnic, com se’l vulgui anomenar.Es tracta de Lluís Codina, una de les persones més estimades pel Nàstic i per Tarragona en els darrers anys, i que podria tornar per realitzar una tasca ben diferent que la que va realitzar. Si va ser un futbolista que ho va deixar tot sobre la gespa i que va marxar amb l’estima de tothom, ara podria tornar per a ocupar els despatxos i per convertir-se en la màxima figura esportiva del club.Lluís Codina, a banda de ser un gran jugador, també ha realitzat diverses tasques en el món del futbol. A l’Eibar, on després de penjar les botes va ser segon entrenador de Carlos Pouso i de Carlos Terrazas, va passar a ser responsable de la metodologia del seu futbol base. Des de llavors, s’ha anat formant i sempre ha ocupat posicions de responsabilitat, com la de seguir a jugadors nacionals en lligues internacionals, també a l’Eibar.A Tarragona, va ser una figura molt representativa, durant els anys en els quals va militar al Nàstic. Entre d’altres fites, va aconseguir tres ascensos amb l’entitat tarragonina. Després de la seva arribada al Nàstic, la temporada 2000-01, va ascendir a l’equip a la categoria de plata del futbol espanyol. La 2003-04, també va pujar-lo, a la mateixa categoria i, en la campanya 2005-06, va ser un dels protagonistes de l’ascens a Primera Divisió. Després d’allò, va marxar a l’Eibar on, després de quatre temporades consecutives jugant-hi, va decidir penjar les botes.Codina, si finalment és escollit com a màxim exponent de la parcel·la esportiva del Nàstic, tindrà molta feina per endavant. Molts jugadors tenen contracte de cara a la pròxima temporada, però alguns d’ells volen marxar, d’altres tindran ofertes i, a més, hi ha un altre grup de futbolistes que finalitza vinculació i que han de solucionar aviat les seves respectives situacions a la plantilla.Finalitzen contracte Xavi Molina, Javier Matilla, Juan Muñiz, Daisuke Suzuki, Sergio Tejera i Jean Luc. Xavi Molina té una oferta de renovació sobre la taula i, sobre Matilla, el club s’està pensant la seva continuïtat. La resta, tret que hi hagi sorpresa de darrera hora, no seguiran. Ni l’espectacular final de temporada de Jean Luc li serveix per a convèncer a un club que està fart de la seva irregularitat i del fet que aparegui amb massa poca freqüència en els partits.Els dos jugadors que han militar al Nàstic en qualitat de cedits no continuaran. Almenys, en principi. Julio Pleguezuelo tornarà a l’Arsenal i Álvaro Vázquez farà el propi a l’Espanyol. Tret que es posin a tir i que baixin molt la seva fitxa, no continuaran la pròxima temporada.Finalment, dels jugadors amb contracte, en principi continuaran Javi Márquez, Manu Barreiro, Tete Morente, Abrahám, Arzo, Bernabé, Kakabadze, Gaztañaga i Fali. Podrien marxar si hi ha una bona oferta Javi Jiménez, Maikel Mesa, Dimitrievski, Dumitru i Uche. El club no acaba de comptar amb Dongou i Omar Perdomo, si el requereix el Tenerife, haurà de tornar a les Canàries, per contracte.