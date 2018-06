Juan Muñiz té contracte amb el Nàstic de Tarragona fins el 30 de juny d’aquest 2018

L’arribada d’Aritz López Garai a l’Albacete podria coincidir amb un fitxatge pel club manxec per part d’un futbolista conegut a terres tarragonines. Es tractaria de Juan Muñiz, mitja punta que té contracte amb el Nàstic de Tarragona fins el 30 de juny d’aquest 2018 i que està en disposició de negociar amb el club que cregui convenient. Muñiz, que no ha rebut cap oferta de renovació per part del Nàstic, és un futbolista amb un gran cartell a la categoria de plata del futbol espanyol. L’Albacete està intentant posar en marxa un projecte molt ambiciós per a la pròxima temporada i, en ell, Muñiz encaixaria perfectament. Cal recordar que Juan Muñiz va anunciar aquest diumenge a la tarda a les xarxes socials que abandonava el Nàstic i demostrava tot el seu agraïment al club grana. De moment, el Nàstic no ha fet oficial la seva marxa.