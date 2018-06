José Antonio Gordillo serà, de totes totes, l'entrenador de la 2018-19

Existeix unanimitat total pel que fa al Consell, mentre que el tècnic també vol seguir

Actualitzada 05/06/2018 a les 09:00

El Consell d’Administració del Gimnàstic de Tarragona té ben clar qui vol que sigui l’entrenador de la pròxima temporada. Només hi ha un nom sobre la taula, com és el de José Antonio Gordillo. El tècnic que ha salvat al Nàstic després d’assolir tres victòries en les tres darreres jornades disputades, és el que tothom vol per a continuar amb el projecte. Existeix una unanimitat total pel que fa al Consell, i Gordillo també vol seguir. Per tant, no hi ha res més a parlar.La temporada passada es va produir una situació similar, però amb un final ben diferent. Nano Rivas va arribar al Nàstic quan només faltaven tres jornades per a finalitzar el campionat i també va sortir victoriós en els tres partits, amb què el club va assolir la salvació a Segona A. Llavors, però, el tècnic va decidir no acceptar l’oferta de renovació i va apostar per iniciar altres projectes professionals. Ara, el Nàstic no vol que se li escapi l’oportunitat d’aprofitar el tècnic que porta la inèrcia positiva, pel que Gordillo seguirà a la banqueta del Nou Estadi.