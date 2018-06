El club ofereix una renovació a la baixa a Tito, qui s'ho pensa

El centrecampista acaba contracte

El CF Reus podria perdre a una de les peces que han ajudat a l’equip a mantenir-se a la Segona Divisió A. El polivalent centrecampista Tito ha rebut una oferta que no l’acaba de convèncer i que el podria empènyer a deixar l’entitat de la capital del Baix Camp aquest mateix estiu.Tito va arribar aquest passat estiu procedent de l’UCAM Murcia i, als seus 32 anys, va signar per una temporada pel club que presideix Xavier Llastarri. Poc a poc, s’ha anat fent important a l’entitat, i no està clar que la pròxima temporada continuï vestint la samarreta reusenca.El Reus li va traslladar fa alguns dies una oferta que no acabaria de convèncer al futbolista, que s’estaria rumiant les seves opcions. Tito ha disputat un total de 22 enfrontaments en el que va de temporada, en els quals ha sumat 1.917 minuts. Són motius suficients perquè el club el vulgui renovar, però, a aquestes alçades, tots els jugadors busquen les millors opcions i, en aquest moment, Tito s’ho està pensant.Aquest futbolista va arribar al club com a mig centre defensiu. El gran paper que va desenvolupar, sobretot a principis de temporada, la parella formada per Gus Ledes i Domínguez van motivar que el centre del camp estigués ocupat. Ara bé, la gran polivalència d’aquest futbolista, unida a la seva capacitat de sacrifici i d’ajuda a l’equip, el van acabar reconvertint.Olmo ha estat sancionat les darreres jornades de Lliga, i Tito l’ha suplit sense problemes. Tant com a central, com a mig centre defensiu sempre ha complert, i la pilota és ara als despatxos del Reus.