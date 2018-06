Més de 8.000 bicicletes omplen les Muntanyes de Prades i el Priorat

La Polar Gran Fondo La Mussara Reus es consolida com la marxa amb més participació femenina

Actualitzada 03/06/2018 a les 21:43

Més de 8.000 ciclistes provinents de 25 països diferents van recórrer les carreteres de la província de Tarragona, principalment les de les Muntanyes de Prades i el Priorat, aquest diumenge. La Polar Gran Fondo La Mussara Reus es va consolidar com una de les cites més multitudinàries de la zona en una cinquena edició que va registrar més d’un 10% de dones inscrites, una de les xifres més altes de totes les reunions ciclistes arreu de l’estat espanyol.Un any més, el recinte de firaReus, al Tecnoparc, es va convertir en l’epicentre de la prova. A més de l’inici i el final, va acollir una mostra i tota la infraestructura de la prova. Des de poc després de les set del matí de diumenge, els i les participants van anar sortint en grups esglaonats. La Polar Gran Fondo La Mussara Reus no és una cursa competitiva, sinó que es tracta de cicloturisme, és a dir, gaudir del paisatge i l’experiència sobre la bicicleta. A més dels dos grans recorreguts, aquest any se’n va afegir un tercer. Així, a més dels recorregurs de 184 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell, i de 133 quilòmetres i 2.450 metres de desnivell, es va poder completar un recorregut de 90 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell.Si bé no és competitiva, la Polar Gran Fondo compta amb una cronoescalada a La Mussara. En aquesta edició, el més ràpid en completar-la va ser Raúl Turégano Romero, amb un temps de 28 minuts i 35 segons. El van seguir Haimar Zubeldia (28:37) i Álex Jiménez (28:57). A més d’ascendir a La Mussara, la ruta va passar per altres ports com el Coll de Picorandan, Crestes de la Llena o el Coll d’Albarca. Així, recorrent els paratges del Parc Natural de la Serra de Montsant, el Baix Camp i el Priorat, principals escenaris d’aquesta marxa cicloturística ja consolidada.La participació a la Polar Gran Fondo La Mussara Reus inclou noms cèlebres com els d’Haimar Zubeldia, Oscar Pereiro, Diego Tamayo, Chema Martínez o Claudia Galicia.