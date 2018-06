La defensa i la davantera, principals deures de la direcció esportiva

Miguel García es va acomiadar del CF Reus i els seus companys amb un missatge a les xarxes socials

Actualitzada 03/06/2018 a les 19:25

La derrota al camp de l’Alcorcón va incloure diversos comiats en el seu guió. El primer, i més evident, va ser el comiat agredolç de la temporada: el CF Reus deixava enrere un curs amb notòria satisfacció en què havia aconseguit l’objectiu principal amb quatre jornades de marge. Aquesta va ser la cara. La creu la van conformar els partits següents a la salvació, en els quals l’equip es va deixar anar i l’objectiu de superar els 55 punts del curs anterior no va ser suficient. Amb tot, el còmput global de la temporada roig-i-negra és digne d’enveja, sobretot tenint en compte les sensacions deixades per uns futbolistes i un club amb el pressupost més humil de la categoria. Chapeau.La derrota al camp de l’Alcorcón va ser, també, el partit de comiat d’alguns dels jugadors de la plantilla. Amb la temporada finalitzada, la feina als despatxos de l’Estadi Municipal se centra en els contractes dels futbolistes, gairebé la majoria dels quals expiren en acabar aquest mes de juny. Si bé encara s’ha de fer oficial, hi ha una carpeta que es pot considerar tancada: Jorge Miramón posarà rumb a Huesca per convertir-se en la seva primera incorporació.A aquest comiat no oficial s’hi afegeix el de Miguel García. El lateral, castigat per les lesions aquest curs, va compartir un missatge a les xarxes socials en el qual s’acomiadava del club i els companys, posant punt i final a dos anys vestint la samarreta del CF Reus.Dels futbolistes que van ascendir al futbol de plata amb el conjunt de la capital del Baix Camp, només Fran, Edgar Badia i Jesús Olmo tenen contracte fins l’estiu vinent. Els de Vítor, David Haro i Edgar Hernández expiren aquest 30 de juny. Qui té més possibilitats de vestir de roig-i-negre el curs vinent és el portuguès, si bé dependrà del seu estat de forma i de la seva voluntat. Vítor pot seguir ampliant amb el CF Reus fins que prengui la decisió de tornar a Portugal per disputar-hi els últims anys de la seva carrera. És una possibilitat coneguda des de fa molt temps pel club reusenc, que el vol lligar mentre les seves cames aguantin i el seu cap vulgui.Les renovacions d’Haro i Edgar depenen de mèrits esportius. Els dos futbolistes, però, no han gaudit de suficient regularitat, i les seves sortides podrien comportar la renovació d’una zona ofensiva que a Segona és molt cara. La recuperació de Ricardo Vaz, la possibilitat de negociar una ampliació contractual amb Karim Yoda i la renovació recent de Dejan Lekic situen l’extrem i el punta en l’aparador.Edgar Hernández és un dels dos puntes que es podrien desvincular del club aquest estiu. L’altre és Máyor, que ha signat una campanya poc regular i amb registres molt baixos per a un davanter que s’ha repartit la gran majoria de minuts amb Lekic. En la pugna per fer-se amb un atacant més resolutiu, el d’Aspe també es podria incloure en el capítol de sortides.Això obliga el CF Reus a treballar en una davantera en la qual tampoc hi figurarà Juan Cámara, qui tornarà al Barça un cop acabada la seva cessió. Més enllà de les arribades, la direcció esportiva també haurà d’evitar que els homes que tenen contracte i un pes important en l’equip, com és el cas de Fran Carbia, se’n vagin seduïts per ofertes més sucoses.Sense cap mena de dubte, però, la defensa és la zona que centrarà més actuacions. A l’adéu de Miramón cal sumar que Campins i Menéndez acaben contracte. A l’eix de la defensa, només Olmo i Íñiguez tenen contracte. La gran temporada d’Atienza no ha passat desapercebuda, i el futbolista andalús quedaria lliure per negociar amb algun club que li presentés aspiracions més nobles, més enllà del reclam que suposarà el potencial econòmic.El mig del camp, a priori, presenta menys feina. Només Tito i Vítor, ambdós en una situació similar, finalitzen contracte. Així i tot, en les darreres setmanes ha sorgit la possibilitat que el Barça executi l’opció de recompra de Carbonell, jugador que compta amb la confiança d’Aritz López Garai. Només Borja Fernández sap que no seguirà, ja que acaba la seva cessió del Celta.Gus Ledes i Guzzo són dos dels noms que es podrien incloure en la carpeta de sortides. El primer, pel gran nivell mostrat aquest curs i, el segon, per buscar uns minuts i una regularitat que no ha trobat al Baix Camp. Poc abans de marxar a Alcorcón, Ledes va compartir una imatge amb un missatge a les xarxes socials en el qual semblava acomiadar-se de Guzzo i agrair-li el curs compartit.