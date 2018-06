D'altres ho faran pròximament

Actualitzada 03/06/2018 a les 23:06

El del dissabte va ser el partit dels adéus per a molts futbolistes de la primera plantilla del Nàstic. Per aquest motiu, alguns futbolistes van trigar a abandonar la gespa del Nou Estadi, conscients que no la tornarien a vestir amb el club grana.Aquest diumenge, Juan Muñiz s'ha acomiadat del Nàstic via xarxes socials. L’asturià acaba contracte, i el club no li ha ofert la renovació.Sergio Tejera, un ídol les darreres temporades, acaba contracte i tampoc renovarà. En una situació similar es troba Jean Luc, que, tot i l’espectacular final de temporada, també acaba i, molt possiblement, no seguirà.Álvaro Vázquez i Julio Pleguezuelo tornaran als seus respectius equips d’origen després de complir cessions i futbolistes amb gran cartell com Stole Dimitrievski, Maikel Mesa o Otar Kakabadze tenen molts números per marxar traspassats.