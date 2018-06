Gordillo: "Orgullós de venir a casa i poder ajudar"

L'entrenador del Nàstic veu interrompuda la roda de premsa per l'entrada del president, que volia abraçar-lo

Actualitzada 03/06/2018 a les 00:30

L'entrenador del Nàstic, José Antonio Gordillo, va demostrar la seva felicitat després d'assolir la permanència. "Fa setmanes era un repte complicat però des del primer dia vaig veure q hi havia bona actitud, que l’equip entrenava molt bé i al final hem fet un esforç molt gran i ho hem aconseguit. Ahir els vaig incentivar per quedar líders d’aquesta lliga de tres jornades i ho hem aconseguit”.A nivell personal, el que ha aconseguit li aporta “molta tranquil·litat i estic orgullós de venir a casa i ajudar. Content i feliç per tota la gent, pel consell d’administració i pels jugadors”.Sobre el seu futur, ha estat molt clar: "El Nàstic amb mi no tindrà cap problema. Demà o demà passat ens asseurem a parlar. No tindrem cap inconvenient en ninguna de les situacions que es donin. Només falta saber que vol fer el club pel que fa al director esportiu”."Hem estat units, hem defensat bé i després hem sabut atacar bé per banda, centrar, i això ho han assumit molt ràpid”, ha assegurat sobre el partit, en el moment en el qual el president, Josep Maria Andreu, ha interromput la compareixença perquè volia abraçar a l'entrenador.