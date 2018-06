Bogeria després d'assolir la permanència

Festa total al Nou Estadi després de la permanència assolida pel Nàstic en la darrera jornada del campionat de Lliga.Tot i les indicacions arribades des de la megafonia, les quals aconsellaven no envair el camp, la gran majoria dels assistents al Nàstic-Rayo Vallecano no s'ho va pensar, i va saltar a la gespa, per celebrar una victòria que ajudava a assolir la permanència.Durant gairebé una hora, els aficionats van estar sobre la gespa, llençant càntics de tot tipus. Des del tradicional 'Visca el Nàstic i visca Tarragona', fins al dedicat al president : 'Josep Maria Andreu, Josep Maria Andreu...'. També hi va haver moments per recordar el descens del Llagostera.