Un final de lliga massa llarg (3-0)

Els del Baix Camp van fer la feina i, a falta de tres jornades pel final de lliga, van certificar la permanència a Segona. Això ha fet que en aquests darrers partits la intensitat fos una altra i no hagin sumat cap punt

Actualitzada 02/06/2018 a les 22:37

Fitxa tècnica

Últim partit de la temporada 2017/2018 per al Reus i, de la mateixa manera que la setmana passada amb el Córdoba, els del Baix Camp no es jugaven res però el seu rival sí. En aquest cas ha estat l’Alcorcón qui s’estava jugant la permanència a Segona Divisió. Amb tan sols un empat els de Santo Domingo en tenien prou per salvar la categoria però no volien patir.Encara no s’havien jugat els primers 10 minuts i els alfareros ja s’havien avançat en el marcador. Bruno Gama ha disparat des del lateral de l’àrea i Badia, amb una gran estirada ha aconseguit desviat a córner. Des del servei de cantonada ha arribat el primer gol del partit. Dorca es trobava sol dins l’àrea, ha rematat a plaer la pilota que ha impactat en el pit de Álvaro Giménez, fet que ha desviat la trajectòria d’aquesta i l’ha acabat posant dins la porteria de Badia. Amb fortuna l’Alcorcón ha aconseguit posar-se per davant en el marcador.Semblava que el Reus volia reaccionar i pràcticament un minut després Edgar Hernández ha pentinat la pilota per a Carbia que sol dins l’àrea ha disparat molt per sobre del travesser. Poc ha faltat perquè l’Alcorcón posés el segon gol deu minuts més tard. Nono ha volgut deleitar a l’afició local amb una xilena dins l’àrea que per poc no acaba en gol davant els despropòsits de la defensa roig-i-negra. Ni Atienza ni Tito han estat de desviar el xut de l’extrem de l’Alcorcón, de fet, Atienza ha tocat la pilota i això quasi costa un ensurt a Badia.El segon gol dels de Santo Domingo era qüestió de temps i ha acabat arribant a la mitja hora de partit. Un cop més s’ha fet evident la passivitat de la defensa visitant que ha deixat entrar còmodament a Bruno Gama dins l’àrea que ha disparat amb un xut creuat al pal dret de la porteria de Badia que no ha pogut fer res per salvar aquest segon gol. Ja en l’últim minut de la primera meitat el porter roig-i-negre ha fet una gran estirada evitant un gol de Nono que ha executat un xut potent i molt ben col·locat.A la segona meitat Garai ha intentat canviar les coses movent la banqueta. El tècnic roig-i-negre ha donat entrada al golejador Lekic per Vítor Silva i l’efecte ha durat 10 minuts. Quan s’arribava a l’hora de partit el serbi ha aconseguit escurçar distàncies amb un bon remat de cap però l’àrbitre l’ha anul·lat per posició antireglamentària. Lekic estava ben posicionat però Edgar Hernández, que també lluitava per la pilota, sí que estava en posició il·legal.A partir d’aquí tot ha tornat al ritme d’abans, l’Alcorcón ha dominat el partit sense gran esforç. Una setmana més el Reus tenia la possessió però era estèril, ja que no generava perill. De fet, el Reus tan sols ha xutat en quatre ocasions (sense contar el gol en fora de joc) i de les quatre cap ha anat entre els tres pals. Els de Santo Domingo han posat la cirereta amb el tercer gol, el segon d’Álvaro Giménez. Una gran passada de Bruno Gama ha deixat al davanter alfarero sol contra Badia i no ha perdonat.Amb el tres a zero en el marcador Santo Domingo era una festa i el Reus, un espectador més. Encadenant tres derrotes consecutives el Reus s’ha acomiadat de la temporada 2017/2018 en catorzena posició, empatats a punts amb l’Alcorcón i el Nàstic.Casto, Bellvis, Burgos, David Fernádnez, Laure, Toribio, Dorca, Nono (Kadir 74’), Bruno Gama (Pereira 87’), Álvaro Peña (Mateo 80’) i Álvaro Giménez.Badia, Menéndez, Atienza, Tito, Miramón, Gus Ledes, Guzzo, Carbia (Cámara 54’), Haro (Ricardo Vaz 83’), Vítor Silva (Lekic 45’) i Edgar.1-0 Álvaro (8’), 2-0 Bruno Gama (30’) i 3-0 Álvaro (82’).David Pérez Pallas (col·legi gallec) ha amonestat als locals Nono (24’) i Álvaro Giménez (45’), i als visitants Guzzo (52’), Edgar Hernández (68’) i Ricardo Vaz (87’).L’estadi de Santo Domingo ha acollit 3073 espectadors.