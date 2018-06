Ser-hi o no ser-hi

El Nàstic es juga aquest vespre (20.30) al Nou Estadi i contra el Rayo la permanència a Segona A

Guanyant, el Nàstic continuarà sent de Segona A. Empatant o perdent, caldrà conèixer els resultats dels altres partits per saber del cert el futur del club tarragoní.El Nàstic de Tarragona rebrà aquest vespre, a les 20.30 hores, al Rayo Vallecano, un equip que ja sap que la pròxima campanya jugarà a Primera Divisió, però que arriba a Tarragona amb la intenció de sumar tres punts que el condecorin com a campió de Segona A.Els vallecans, però, viatgen sense alguns dels seus jugadors punters. Entre jugadors que descansen i d'altres que tenen molèties, Trejo, Armenteros, De Tomás, Álex Moreno i Alberto García no han viatjat a Tarragona. Tot i això, el Rayo continua sent un equip temible, pel que ha aconseguit aquesta temporada.Pel que fa al Nàstic, el conjunt que entrena José Antonio Gordillo està completament centrat en el partit, aliè a tots els embolics que s'han produït al llarg de la setmana pel que fa a les apostes.Exceptuant Juan Muñiz, que té molèsties musculars, la resta de futbolistes estan a disposició d'un Gordillo que, probablement, repetirà l'onze que tan bon rendiment li va donar a l'Alcoraz contra el Huesca, on el Nàstic va derrotar al líder (0-1).S'espera un Nou Estadi completament ple. De fet, el cartell de «No hi ha entrades» es va penjar aquest divendres, de forma que no hi cabrà ni una ànima.Dimitrievski estarà sota pals, mentre que la defensa la podrien formar, de dreta a esquerra, Kakabadze, Pleguezuelo, Xavi Molina i Abrahám. El doble pivot serà per a Matilla i Javi Márquez, amb Tejera una mica més avançat. A les bandes, Jean Luc a la dreta i Álvaro Vázquez a l'esquerra, i amb Manu Barreiro com a home més avançat.