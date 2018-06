Una batucada està animant els aficionats que ja es troben als voltants del Nou Estadi

Actualitzada 02/06/2018 a les 19:22

El partit d’avui del Nàstic contra el Rayo Vallecano és el que tancarà la temporada 2017/2018 i el que ha de certificar la permanència del Nàstic, un any més a Segona Divisió. L’afició té clar que l’equip necessita el seu suport per guanyar el partit i no patir esperant la resta de resultats.Encara falta poc més d’una hora i els aficionats ja han vingut en massa al Nou Estadi per rebre als jugadors i animar-los pel darrer partit de la lliga. A més, una batucada també s’ha presentat al Nou Estadi per animar als jugadors i també engrescar als aficionats que ja es troben als voltants del camp.