Sense canvis respecte el duel de Huesca

Actualitzada 02/06/2018 a les 20:04

José Antonio Gordillo no vol variar res respecte a l'onze que va emportar-se els tres punts de l'Alcoraz el passat diumenge.Contra el Rayo, el tècnic del Nàstic aposta per Dimitrievski a la porteria, Kakabadze, Xavi Molina, Julio Pleguezuelo i Abrahám en defensa.El doble pivot el conformen Javier Matilla i Javi Márquez, mentre que Tejera juga per davant, a la mitja punta.Banda dreta per a Jean Luc, Álvaro partirà de l'esquerra i Manu Barreiro serà el punta referència.