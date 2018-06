El Reus clou la temporada a Alcorcón i en quadre

Són baixes per sanció Juan Domínguez i Olmo, i es perden el partit per lesió Querol, Migue García, Campins, Íniguez i Carbonell

Actualitzada 02/06/2018 a les 11:42

Set baixes

El CF Reus Deportiu posa punt final, aquest dissabte, a una gran temporada, en la qual han assolit el seu objectiu principal, com ho era la permanència a la categoria de plata del futbol espanyol.Tal com detallava aquest divendres a la prèvia l'entrenador, Aritz López Garai, acabem «feliços» per la feina feta, encara que el tècnic va avisar que l'equip sortirà per totes i amb la intenció de tornar d'Alcorcón amb els tres punts a la butxaca.El rival del Reus serà un Alcorcón que els rebrà a Santo Domingo (20.30 hores, com la resta, ja que és jornada unificada) amb la necessitat de sumar una victòria que li pugui donar la permanència a la Segona A.Els madrilenys són catorzens a la taula i, de tots els equips que s'estan jugant la permanència, és el que més punts té, juntament amb el Nàstic. Un empat o una derrota, fins i tot, també els podrien atorgar la salvació.Per a afrontar el duel, López Garai ha viatjat en quadre. Olmo continua sancionat, i també es perd el partit pel mateix motiu Juan Domínguez. A aquests dos, se'ls han d'unir els lesionats Querol, Migue García, Campins, Íñiguez i Álex Carbonell. Mentrestant, segons va informar ahir el Reus, Ricardo Vaz torna a una convocatòria després de recuperar-se del trencament dels lligaments del genoll.Així, l'onze el podrien formar Edgar Badia en porteria; Miramón, Pichu Atienza, Tito i Álex Menéndez en defensa; Gus Ledes i Borja en el doble pivot; i Yoda, Carbia i Vitor a les mitges puntes, amb Lekic com a màxima referència.