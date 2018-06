Els gols d'Álvaro i de Barreiro donen el triomf a un Nàstic que respira tranquil d'una vegada per totes

Actualitzada 02/06/2018 a les 22:36

El Nàstic és de Segona! L’equip tarragoní assoleix la permanència en una jornada que es preveia d’infart però que pràcticament s’ha solucionat en mitja hora, que ha estat el temps que ha necessitat el conjunt grana per anotar les dues dianes del duel.El gran perjudicat de la jornada ha estat una Cultural y Deportiva Leonesa que ha acabat baixant a Segona Divisió B tot i empatar a punts amb l’Almería, que ha estat a punt de caure al pou.No ha volgut variar absolutament res José Antonio Gordillo respecte a l’onze que va presentar el passat diumenge a Osca i que es va fer amb el triomf contra tot un líder (0-1).El 4-2-3-1 amb Matilla i Javi Márquez com a mig centres, Tejera per davant, Álvaro (esquerra) i Jean Luc a les bandes i Barreiro en punta ha tornat a ser l’aposta del tècnic, que sabia que l’únic que el mantenia a Segona A sense dependre de la resta era la victòria.Cinc minuts de tempteig, en els quals el Rayo ha volgut prendre la iniciativa i, després d’això, el duel ha estat del Nàstic. Tot i que no sempre ataqués, el quadre tarragoní ha sabut dominar i portar el duel al seu terreny.Però quan les coses han quedat al seu lloc ha estat quan el Nàstic ha fet posar de peu al Nou Estadi. I és que Álvaro, quan vol, posa de peu a qui ell vol. Gran centrada de Kakabadze des de la banda dreta i el punta, lluny de la porteria, s’eleva per rematar, fregant la perfecció, de cap, i anotar el primer.Aquí s’ha vist qui tenia totes les urgències per marcar. Jean Luc, per fi, s’ha posat l’equip a l’esquena, i ha embogit als laterals rivals. Als dos, ja que entrava pels dos cantons. Álvaro, a més, obligava que el vigilessin, igual que Barreiro, fet que deixava sol a un Tejera que, en el seu darrer partit amb la samarreta del Nàstic, ha deixat clar que ho ha donat tot sempre per aquesta samarreta.Però els socis i aficionats encara haurien d’assistir a fites majors. Fites com el golàs, de xilena, de Manu Barreiro en el 31. La passada, novament, d’un Kakabadze que s’ha convertit en un dels grans herois de la permanència.A la segona meitat, mai va abaixar el pistó el Nàstic. De fet, a punt va estar de marcar el tercer als 51 minuts, quan Jean Luc, brillant aquesta nit, ha habilitat l’arribada de Kakabadze per la dreta, qui ha xutat i ha enviat l’esfèrica fregant el pal dret de Mario.Era un dia en el qual no es podia acabar res. A més, era un dia dels adeus per a molts, com per a Álvaro Vázquez, que va ser substituït per Uche i es va poder acomiadar de l’afició grana.Encara més de cara es va posar la permanència quan el Chory Domínguez va veure la segona groga, amb la conseqüent expulsió, a vint minuts del final, després de perdre temps i realitzar una desconsideració al col·legiat.El camp era una gran festa. Tothom feia l’ona, els del Nàstic celebraven la permanència i, els rivals, el campionat. Tothom content. Maikel Mesa també ha disposat d’uns minuts al final del duel en el que podria haver estat el seu darrer duel com a jugador del Nàstic.Per acabar-ho d’arrodonir, Uche podria haver anotat el tercer, però no ha pogut ser. El nigerià s’ha quedat completament sol davant del meta rival, però aquest darrer li ha endevinat la intenció.FITXA TÈCNICANÀSTICDimtrievski, Kakabadze, Xavi Molina, Julio Pleguezuelo, Abrahám, Matilla, Javi Márquez (71’), Jean Luc (Maikel Mesa, 79’), Sergio Tejera, Álvaro Vázquez (Uche, 64’) i Manu Barreiro.RAYO VALLECANOMario, Galán, Velázquez, Amaya, Akieme, Elustondo, Cerro, Domínguez, Comesaña (Embarba, 81’), Javi Guerra (Unai, 72’) i Bebé (Manucho, 54’).GOLS1-0, Álvaro Vázquez (13’); 2-0 Manu Barreiro (31);ÀRBITRESaúl Ais Reog (valencià). Va mostrar la targeta groga als visitants Santi Comesaña, Domínguez (2, 70’).INCIDÈNCIESEl Nou Estadi va acollir 11.853 espectadors