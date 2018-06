Míchel dóna descans a alguns punters del Rayo per a la visita al Nou Estadi

Oscar Trejo, Emiliano Armenteros i Raúl De Tomás no viatgen a Tarragona

Actualitzada 01/06/2018 a les 19:22

Els argentins Óscar Trejo i Emiliano Armenteros i el davanter Raúl de Tomás són les principals absències del Rayo Vallecano per al desplaçament a Tarragona i mesurar-se amb el Nàstic l'última jornada de campionat.Després d'aconseguir l'ascens a Primera la passada jornada, Míchel ha decidit no córrer riscos amb alguns jugadors tocats i també ha volgut donar descans a uns altres que han acumulat molts minuts al llarg de la temporada.D'aquesta forma, Míchel no ha convocat al lateral esquerre Alex Moreno, els argentins Oscar Trejo i Emiliano Armenteros, el porter Alberto García i el davanter Raúl de Tomás, que s'acomiada de l'equip rayista sense jugar lloc que tornarà al Reial Madrid després de la seva cessió.L'absència d'Alberto a la porteria permetrà que Mario Fernández debuti a la Lliga en aquest últim partit.Respecte a la passada convocatòria, entren a la llista els defenses Sergio Akieme, Antonio Amaya i Ernesto Galán, el mitjapunta Santi Comesaña, el davanter Javi Guerra i el porter colombià Lucho.