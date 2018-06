L'Alcorcón es vol fer fort a Santo Domingo per lligar la permanència

Els madrilenys encara no tenen la feina feta, si bé les possibilitats de baixar són força remotes

Possibilitats remotes

Dorca i Peña, els perills

El CF Reus tanca la seva segona temporada al futbol professional, aquest dissabte, al camp de l’Alcorcón (20:30 hores). El conjunt madrileny afronta la darrera jornada encara amb la feina per fer. Amb 49 punts, els grocs són catorzens i tenen el descens a només dues unitats. Així, doncs, encara no té lligada una permanència que aquest curs va molt cara. Demà al vespre, sis equips lluitaran per no ocupar la única posició que condemna a la Segona Divisió B i que encara queda per assignar.L’Alcorcón es vol fer fort a casa seva, Santo Domingo. Jugant com a local, els madrilenys només han perdut dos partits en les últimes quinze jornades. Això sí, han sumat vuit empats i cinc derrotes. De fet, l’equip alfarero presenta una similitud amb el CF Reus, ja que ambdós clubs han registrat 16 empats, situant-se com els tercers equips que més igualades signen. Al seu feu, l’equip groc ha sumat deu empats, sent el tercer equip també en aquest aspecte.Tot i aquestes xifres, la trajectòria de l’Alcorcón no és del tot satisfactòria, ja que ha sumat 28 dels 60 punts possibles a Santo Domingo. Una explicació es pot trobar en el seu registre de gols a favor i en contra, del qual en treu molt bon rendiment. Els homes entrenats per Julio Velázquez són el segon equip que menys gols anota com a local (18, els mateixos que el Sevilla Atlético), per bé que és el segon equip que menys dianes concedeix (11, les mateixes que el Numancia).El darrer matx, en el qual van empatar amb l’Almería, va privar els madrilenys de certificar una permanència que s’està fent esperar molt. L’últim partit que van disputar a casa va acabar amb una contundent victòria per 4-0 contra el Rayo, que va evitar l’ascens a Primera del seu rival ciutadà. Tot i no perdre un partit des de fa un mes, quan van caure al camp del Sevilla Atlético (1-0), la victòria contra el conjunt de Vallecas va suposar la primera en prop de dos mesos. L’Alcorcón tenia molt ben encarada la feina, però sis jornades consecutives sense sumar tres punts els va complicar els deures.Així i tot, si l’Alcorcón aconsegueix la permanència no serà cap sorpresa. L’equip de Santo Domingo baixaria a Segona B si es produís una carambola que implica cinc equips més. Els madrilenys només es veuran condemnats al descens si perden contra el CF Reus, Córdoba i Cultural empaten o guanyen, Almería i Albacete guanyen i Nàstic puntua. També baixaria en cas que perdés o empatés i tots els rivals que té per sota (Nàstic, Córdoba, Cultural, Albacete i Almería) guanyessin.Tot i ser l’equip immers en la lluita per la permanència que més fàcil ho té per salvar-se Santo Domingo voldrà acomiadar la temporada de la millor manera. Els madrilenys només pensen en guanyar, sense haver de dependre d’altres resultats, i convertir el seu estadi en una festa. De fet, ja han programat diversos actes des de les cinc de la tarda, entre els quals hi destaca sortejos, música en direcre i la rebuda de l’autocar de l’equip.Els principals arguments ofensius de l’Alcorcón són Albert Dorca i Álvaro Peña. El català és el màxim golejador dels alfareros amb set dianes, a més d’haver ofert una passada de gol. El de Bilbao ha anotat sis dianes, el mateix nombre d’assistències. Als dos protagonistes de l’atac madrileny s’hi suma Jonathan Pereira, qui ha signat cinc gols i dues assistències aquest curs. Tots tres futbolistes han disputat gairebé tots els partits dels grocs aquest curs.