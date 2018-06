Els granes disputen l'última jornada de lliga aquest dissabte a les 20.30h al Nou Estadi

Actualitzada 01/06/2018 a les 14:18

Les entrades per veure el Nàstic - Rayo Vallecano, aquest dissabte a les 20.30h al Nou Estadi, ja estan totalment esgotades, tal i com informa el Gimnàstic de Tarragona. Aquesta és la darrera jornada dels granes en LaLiga 1|2|3 d'aquesta temporada.L’excel·lent resposta dels socis que han recollit les dues entrades gratuïtes que oferia el club i la bona venda anticipada pels aficionats, ha fet que s’hagi completat l’aforament disponible pel partit.D’aquesta manera, ja no queden disponibles entrades gratuïtes pels socis ni s’obriran les taquilles el dia del partit.