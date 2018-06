Competició suspèn el procediment del Huesca-Nàstic i el trasllada a la Fiscalia

El president de la RFEF ha assegurat que «el principi de presumpció d'innocència és respectat en aquesta casa»

Actualitzada 01/06/2018 a les 15:15

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit remetre al Ministeri Fiscal el cas del Huesca-Nàstic i suspendre el procediment disciplinari obert, davant els «indicis clars que es va poder alterar el resultat» del partit que van jugar tots dos la passada jornada de lliga.D'acord a la proposta de l'instructor de l'expedient, els integrants de Competició han acordat deixar en suspens el cas a l'espera que es pronunciï sobre el mateix la Fiscalia, ha confirmat la RFEF, que ha demanat al comitè que actués en ser informada per la UEFA dels indicis detectats per l'empresa que monitoriza per a ella els resultats de les cases d'apostes.El president de la RFEF, Luis Rubiales, ha assegurat aquest divendres que l'organisme «ha fet únicament el que havia de fer», que és posar el cas en mans del Comitè de Competició en rebre «un informe amb uns indicis».«No significa que s'estigui prejutjant. El principi de presumpció d'innocència és respectat en aquesta casa, però es va traslladar al Comitè de Competició que va obrir un expedient. A partir d'aquí haurà d'anar a la Fiscalia i ha de deixar en suspens el tema fins que torni», va explicar Rubiales.El president de la RFEF ha considerat que «des de la Lliga s'ha actuat d'una manera en el passat» i ha anunciat que en la primera reunió mantinguda avui amb el president d'aquesta, Javier Tebas, li ha proposat «treballar de manera conjunta internament i cap a fora» en aquest tipus de situacions.L'expedient obert per Competició per conductes que podrien ser contràries a les normes generals i la petició de la seva obertura és la primera actuació de la vicepresidència d'integritat de la RFEF, que encapçala Ana Muñoz, creada fa una setmana.La decisió del Comitè confirmada aquest divendres de suspendre el procediment i traslladar-ho a la Fiscalia respon a l'obligació legal a Espanya que l'Administració s'abstingui de conèixer en els supòsits de prejudicialitat penal, de manera que fins que aquest no conclogui, i segons el que es resolgui, no es reprendrà per la RFEF.LaLiga per la seva banda va presentar una denúncia davant el Servei de Control del Joc d'Atzar de la Policia Nacional per si els fets poguessin ser constitutius de delicte i va assenyalar que des de la seva Direcció de Competicions «no s'ha observat cap circumstància irregular que pugui determinar que el resultat hagués estat manipulat, de forma individual o col·lectiva».El partit Huesca-Nàstic, corresponent a la penúltima jornada de Lliga en Segona divisió, va acabar amb victòria del Nàstic (0-1) el passat 27 de maig, quan l'Osca ja havia certificat el seu ascens a Primera divisió i el Nàstic estava a 29 punts.