La Federació expedienta a Huesca i Nàstic davant l'afer de les apostes

La RFEF i LaLiga van rebre un informe de la UEFA sobre «indicis clars que s'ha pogut alterar el resultat» al partit que van jugar ambdós la passada jornada

Actualitzada 31/05/2018 a les 20:59

El Comitè de Competició ha incoat un procediment disciplinari extraordinari al Huesca i al Nàstic, a petició de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF), després que aquesta i LaLiga rebessin un informe de la UEFA sobre «indicis clars que s'ha pogut alterar el resultat» en el partit que van jugar tots dos la passada jornada de Lliga.L'expedient, que ha de resoldre's en les properes hores, respon a conductes que podrien ser contràries a les normes generals i la petició de la seva obertura és la primera actuació de la vicepresidència d'integritat de la RFEF, que encapçala Ana Muñoz, creada fa una setmana.Fuentes de la mateixa van explicar a EFE que la RFEF i LaLiga van rebre a principis d'aquesta setmana un informe de la UEFA que indicava que el seu soci per monitorizar els resultats de les cases d'apostes «va observar moviments fluctuants i estranys per a un partit d'aquest tipus» en països com Rússia, Xina i Ucraïna.Es tracta d'«apostes sorprenents, que no responen ni al tipus d'equips, ni a l'interès», segons l'empresa que treballa amb la UEFA exclusivament per supervisar els moviments de les cases d'apostes.Vint-i-quatre hores després d'una primera comunicació de la UEFA, el passat dia 29 la RFEF va tenir l'informe definitiu, que conclou que hi ha indicis clars que s'ha pogut alterar el resultat de l'encontre, que va acabar amb victòria del Nàstic (0-1) sobre el Huesca. L'equip oscense ja havia ascendit a Primera divisió i el Nàstic es troba a 29 punts.Amb aquesta documentació, la RFEF va traslladar al Comitè de Competició perquè si escau obrís expedient extraordinari, com va fer el dimecres aquest organisme, que va nomenar un instructor i va traslladar a les parts.Els membres del Comitè que presideix Francisco Rubio i que formen Pablo Mayor i Lucas Osorio han de resoldre ara després de conèixer la proposta de l'instructor, tot i que dels fets dels quals parla l'informe de la UEFA poguessin ser constitutius de delicte el procediment pot suspendre's i traslladar els mateixos al Ministeri Fiscal.A Espanya existeix l'obligació legal que l'Administració s'abstingui de conèixer en els supòsits de prejudicialitat penal, per la qual cosa si s'inicia un procediment penal fins que aquest no conclogui, i segons el que es resolgui, no es reprendria per la RFEF.LaLiga va confirmar el dimecres que ha presentat una denúncia davant el Servei de Control del Joc d'Atzar de la Policia Nacional per si poguessin ser constitutius de delicte els fets publicats per diversos mitjans, que van informar de cotitzacions alarmants en diferents cases d'apostes sobre el resultat d'aquesta trobada.Segons va indicar LaLiga, per la seva Direcció de Competicions «no s'ha observat cap circumstància irregular que pugui determinar que el resultat hagués estat manipulat, de forma individual o col·lectiva».