Jorge Miramón posa rumb al Huesca després de dues temporades a Reus

El centrecampista reconvertit a lateral marxa a terres aragoneses després de consolidar-se a LaLiga amb els roig-i-negres

Actualitzada 30/05/2018 a les 21:33

Jorge Miramón no renova amb el CF Reus. El futbolista que aquest 2 de juny farà 29 anys, marxarà al Huesca, recentment ascendit a Primera Divisió.El futbolista, que tenia sobre la taula una proposta per continuar a l’entitat de la capital del Baix Camp, deixarà el club després de dues temporades per iniciar una nova aventura, que començarà a la màxima categoria del futbol espanyol, ja que el seu futur equip va assolir fa dues jornades un ascens imprevist, però més que merescut.Miramón va arribar a Reus l’estiu del 2016, procedent del Leganés, que acabava de pujar a Primera Divisió. El club madrileny va prescindir dels seus serveis, i l’entitat reusenca va decidir incorporar-lo per oferir-li un protagonisme que no va acabar de tenir a Leganés.El de Zaragoza, mitja punta de tota la vida, va ser un futbolista indispensable per a Natxo González en la primera temporada del jugador a Reus. Va disputar un total de 41 partits, 34 d’ells com a titular, repartits en 2.991 minuts. Un titular indiscutible, com se’l podria anomenar, i que, a més, va reinventar-se per a ser un futbolista encara millor.Jorge Miramón va començar actuant de mitja punta per l’esquerra. O, d’extrem fals, com se’n vulgui anomenar. Aquí, va combinar bones actuacions amb d’altres més discretes, fins que Natxo va decidir que havia de participar en una demarcació ben diferent. Les lesions dels seus companys van motivar que actués com a lateral dret, on es va acabar convertint en un futbolista indiscutible, passant per davant de futbolistes com Joan Campins, encara a la plantilla, i que aquesta campanya també ha partit per darrere del propi Miramón.En la present campanya, Jorge Miramón ha disputat 33 partits, tots ells com a titular, amb una xifra de minuts molt similar a la de l’anterior campanya. Mai ha destacat per ser un gran golejador, ja que amb la samarreta del CF Reus només ha anotat dues dianes, totes elles aquesta temporada.El futbolista va iniciar la seva etapa amater al filial de l’Atlético de Madrid, a Segona Divisió B, abans de passar a l’Andorra, a la mateixa categoria. D’allí, va marxar al Lleida Esportiu, on hi va romandre durant tres campanyes, abans de marxar al Leganés.