El Nàstic denuncia a Federbet i demanarà la retirada en tots els panells de cases d'apostes

A més, anuncia una querella criminal contra l'empresa i el seu executiu la setmana vinent

Actualitzada 31/05/2018 a les 13:31

Antoine Jordà

El Nàstic ha esclatat, i ha anunciat que la passada nit va presentar als Mossos d'Esquadra una denúncia contra Federbet, organització contra les apostes il·legals, per totes les informacions que han anat sorgint a principis de setmana. Primer, amb les sospites del Huesca-Nàstic de diumenge, que va acabar amb victòria visitant (0-1) i que va registrar apostes arribades d'Ucraïna i algun indret d'Àsia i, després, amb l'Almería-Nàstic, que va finalitzar amb empat a un gol.A més, el club també ha anunciat que la setmana vinent interposarà una querella criminal contra Federbet i el seu executiu i, per últim, exigirà que es retiri al Nàstic de tots els panells d'apostes.En una compareixença sense dret a cap pregunta dels periodistes, en la qual hi han fet acte de presència tots els integrants del Consell d'Administració a excepció del vicepresident esportiu, Jordi Virgili, i Rodri (Promoesport).El president del Consell, Josep Maria Andreu, s'ha mostrat molt disgustat amb tot el que ha succeït al Nàstic aquesta setmana. «Vam decidir no fer cap declaració pública, però ahir a la tarda van tornar a sortir notícies sobre l’Almería-Nàstic», ha dit, per excusar-se sobre el fet que el club ha anat tard, ja que no va pronunciar-se després de les primeres informacions sobre les sospites en el Huesca-Nàstic.Per a ell, tot el que està succeïnt «és una situació surrealistas», i ha explicat que «hem denunciat a Federbet als mossos d’Esquadra per totes les notícies que estan sortint i per les filtracions que s’estan realitzant a la premsa». «Estem molt dolguts amb totes les informacions que estan sorgint al respecte. Som el quart club de Segona A amb el millor índex de transparència. Ens reunim amb els jugadors, amb els tècnics i els empleats per a informar-los que no poden apostar», ha continuat el president, tot lamentant-se que «el nostre club s’ha vist perjudicat per segona vegada per Federbet, qui ja fa cinc anys va implicar al Nàstic en el partit que va disputar al camp del Constancia. Vam demanar una reunió amb Federbet, vam reunir-nos amb ells i ells mateixos van reconèixer que nosaltres no teníem res a veure, que podria haver estat cosa d’un jugador».«Volem que es demostri si hi ha alguna cosa», ha manifestat rotundament, tot aportant que «ens posem a disposició de LaLiga, de la Federació i de la policia pel que necessitin». El màxim responsable del club ha reiterat que «no creiem absolutament res del que està dient aquesta empresa, volem que ens ho demostrin i arribarem fins el final».A banda de la denúncia, el president ha anunciat una segona mesura: «La setmana vinent presentarem una querella criminal contra la seva empresa i el seu executiu, que és el que està filtrant totes aquestes informacions».Andreu ha demanat ajuda als seus, ja que el pròxim dissabte el Nàstic es juga la vida contra el Rayo Vallecano. De fet, la permanència està en joc. «L’únic que puc demanar és que la gent vingui dissabte a les 20.30 hores a donar suport institucional», ha dit, per finalitzar amb un rotund: «Amb el Nàstic i amb Tarragona no podran».L'advocat Antoine Jordà, també integrant del Consell, ha volgut dir la seva, per explicar que «en aquest assumpte som les víctimes. Ens hem de preguntar a qui beneficia tot això, i al Nàstic no és». També ha explicat els moviments que van realitzar quan van sortir a la llum les sospites del partit del Constancia. «Vam sol·licitar totes les dades de les apostes del partit contra el Constancia, però no les van aportar», ha dit.Finalment, ha avisat que «requerirem a totes les cases d’apostes que ens retirin de tots els panells ja que, si no hi ets, no hi pot haver cap sospita».