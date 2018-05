El Consell d'Administració del Nàstic parlarà aquest dijous sobre les apostes

L'assumpte no preocupa, però sí que està molestant que surtin informacions constants al respecte

Actualitzada 31/05/2018 a les 01:11

El Consell d'Administració del Nàstic oferirà la seva versió dels fets sobre la polèmica per les apostes aquest dijous al migdia. De fet, els responsables del Nàstic, que han convocat als mitjans després de diverses reunions que han acabat pràcticament a la una de la matinada, no poden aclarir si hi ha hagut apostes o no, si saben alguna cosa o no, però sí que deixaran clar que el club grana està al marge d'aquesta situació.El Nàstic ha estat implicat en dos partits en els quals les apostes han cridat l'atenció de Federbet, empresa que es dedica a buscar irregularitats en les apostes en partits de futbol.Si el Huesca-Nàstic va aixecar sospites perquè des d'alguns països com Ucraïna es van guanyar més de 10 milions d'euros per encertar que el partit arribaria 0-0 al descans i acabaria amb victòria grana, en les darreres hores també s'ha conegut que estava sota sospita l'Almería-Nàstic, que va finalitzar amb empat a un gol.Aquest migdia, a les 12.30 hores, es coneixerà l'opinió dels consellers, a només dos dies del transcendental Nàstic-Rayo Vallecano de dissabte a les 20.30 hores que decidirà el futur del conjunt tarragoní a la categoria de plata.