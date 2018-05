Encara queden localitats a Gol Sud i a Gol Nord

Actualitzada 30/05/2018 a les 20:50

El Nàstic va informar aquest dimecres a la tarda que les entrades de la zona de Preferent estan esgotades de cara al duel que els tarragonins disputaran aquest dissabte contra el Rayo Vallecano, a dos quarts de nou de la nit.Cal recordar que les localitats de la zona de Tribuna també van quedar esgotades, aquest dimarts, de forma que el club veu més proper el seu somni de veure un Nou Estadi ple a vessar per disputar el partit més important de la temporada.Els socis de Tribuna i de Preferent que es vulguin acollir a la promoció segons la qual poden obtenir dues entrades gratuïtes, poden fer-ho, encara que les localitats que aconseguiran seran de Gol Sud o de Gol Nord, fins que s’esgotin.El club va posar en marxa aquesta promoció per omplir el camp el màxim possible i, de moment, està funcionant a la perfecció, ja que les oficines romandran obertes dijous i divendres.Els interessats a acollir-s’hi, s’hi poden adreçar des de les nou del matí fins a dos quarts de dues de la tarda, i de quatre a set de la tarda.