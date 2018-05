LaLiga denuncia davant de la Policia Nacional el cas de les apostes en el Huesca-Nàstic

És el seu protocol d'actuació

Actualitzada 30/05/2018 a les 17:18

LaLiga va confirmar aquest dimecres que ha presentat una denúncia davant la Policia Nacional després de les informacions publicades sobre «cotitzacions alarmants registrades en diferents cases d'apostes» en el resultat del partit Huesca-Nàstic, de la penúltima jornada de la Lliga 1/2/3.«Seguint el protocol d'actuació establert per la Direcció d'Integritat i Seguretat, LaLiga ha procedit a denunciar els citats fets davant el Servei de Control del Joc d'Atzar de la Policia Nacional, per si poguessin ser constitutius d'un delicte», va anunciar LaLiga en un comunicatEn el mateix va assegurar que «per part de la Direcció de Competicions no s'ha observat cap circumstància irregular que, en l'aspecte esportiu, pogués determinar, bé de forma individual o col·lectiva, que el resultat hagués estat manipulat».La reacció de LaLiga és conseqüència de les informacions publicades després de la disputa del partit Huesca-Nàstic (0-1), jugat el passat dia 27, després que el Huesca hagués confirmat ja el seu ascens a Primera divisió i no es jugués res i el Nastic necessités els tres punts per evitar el descens.