L'Estadi tanca un curs en el qual ha registrat gairebé el 62% d'afluència

Les xifres de públic a la segona volta permeten millorar-la, tot i que es queda lluny del 71% de l’any passat

Actualitzada 29/05/2018 a les 20:56

Cartell de «Tot venut»

El preu dels abonaments

Repte de futur

La segona temporada del CF Reus Deportiu al futbol professional espanyol no ha gaudit del seguiment que va obtenir el curs passat. Tot i la bona temporada del conjunt roig-i-negre, segellant la permanència amb quatre jornades de marge, el públic no ha respòs de la mateixa manera que la campanya anterior, que va registrar prop d’uns 3.000 aficionats de mitjana per partit. Enguany, la xifra s’ha vist reduïda fins a poc més dels 2.580 espectadors per enfrontament.Així, el club de la capital del Baix Camp ha omplert, de mitjana, gairebé el 62% de les poc més de 4.200 butaques que té l’Estadi Municipal. Aquesta xifra, val a dir-ho, s’ha pogut assolir gràcies a una segona volta en la qual s’han millorat els registres d’afluència al feu roig-i-negre. Mentre que a la primera meitat de campionat la mitjana de butaques plenes va ser, aproximadament, de 2.100 per partit, en aquest segon tram de campanya s’ha incrementat lleugerament fins les poc més de 2.800.La millora d’assistència en la segona volta ha comptat amb les promocions llençades des del club per intentar ocupar els seients. El CF Reus ha utilitzat dues campanyes, la primera de les quals ha consistit en un sorteig de dues entrades en el qual s’hi participava compartit el cartell de cada partit que l’entitat penjava a les seves xarxes socials.La segona, la qual suposa més impacte ja que arriba a més aficionats, és la d’oferir preus molt baixos per als tiquets premiant aquells qui assistien en duels anteriors. Així, presentant l’entrada de l’últim enfrontament que s’havia viscut a l’Estadi, l’aficionat hi podia accedir per cinc euros. En el darrer duel del curs a casa, aquest preu es va reduir fins a un euro.Les taquilles del CF Reus només han esgotat els tiquets en dues ocasions. La primera va ser el partit contra el Nàstic, en la segona jornada, quan 4.235 espectadors van omplir l’Estadi Municipal. No cal dir que aquesta ha estat, amb força diferència, la millor entrada del curs.La segona vegada que es va penjar el cartell de «Tot venut» va ser en la jornada 37, en la visita del Zaragoza de Natxo González. Tot i que el club va anunciar l’aforament complert, la xifra d’espectadors es va situar en els 3.820, la segona millor entrada de la campanya igualada amb la que es va registrar diumenge passat contra el Córdoba.En els 21 partits que el CF Reus ha disputat de local, la xifra dels 3.000 espectadors s’ha superat en cinc ocasions de les quals tres han estat en la segona volta. En sis partits, cinc al primer tram de campanya, no es va aconseguir assolir els 2.000 espectadors.El cost que ha suposat ser abonat i assegurar-se una butaca a l’Estadi Municipal no és una excusa vàlida per explicar la davallada en l’afluència. Els carnets d’aquesta temporada mantenien els preus del curs anterior. Malgrat tot, el sistema de control que va haver d’adoptar el CF Reus per al present curs, van generar alguns problemes entre els socis, sobretot a l’hora d’escollir les seves localitats.Així i tot, en la primera temporada del club a la Segona Divisió es va apostar per premiar aquells abonats que ja ho havien sigut al llarg de la campanya 2015/2016, que s’estalviaven un 25% en la renovació dels passis anuals. Aquest curs es va suprimir aquesta mesura, fet que va comportar que alguns aficionats optessin per no tornar a fer-se amb una butaca fixe i presentar-se, en el duel convenient, a les taquilles.L’actual aforament de l’Estadi Municipal no compleix amb les exigències de LaLiga, que fixa un mínim de 6.000 butaques en els camps de Segona Divisió. Davant la immediata ampliació del seu feu (o la nova construcció a Riudoms), el club necessitarà repensar l’estratègia per vendre entrades i abonaments. Pot ser l’ampliació de l’aforament anirà acompanyada d’una major afluència d’aficionats sense haver de fer grans canvis.