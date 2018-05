Ja es coneixen els àrbitres del Nàstic-Rayo i de l'Alcorcón-Reus

Seran Saúl Ais Reig i David Pérez Pallas

Actualitzada 30/05/2018 a les 13:09

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciat els col·legiats que s'encarregaran de dirigir l'última jornada del campionat de Lliga a la Segona Divisió A.El Nàstic rebrà a casa al Rayo Vallecano, i ho farà amb l'arbitratge de Saúl Ais Reig. El valencià només ha estat protagonista en Lliga en un partit amb el Nàstic, que va ser el de la derrota a Gijón contra l'Sporting (2-0) i que va significar la destitució de Rodri com a tècnic grana. En canvi, al Rayo Vallecano l'ha dirigit en dues ocasions. Primer, a la jornada 3 al camp del Lorca, en un duel que va acabar 0-0. Després, en la 15a jornada, en la victòria dels madrilenys contra el Barcelona B (1-0).Per altra banda, el Reus visitarà l'Alcorcón, i ho farà amb David Pérez Pallas al xiulet. El jove de 29 anys és un col·legiat completament nou per als reusencs, ja que no s'han trobat en el campionat lliguer. Per contra, sí que ha dirigit un parell de partits de l'Alcorcón. A la quarta jornada, els madrilenys van vèncer al Zaragoza (0-1) i, a la divuitena, van empatar a casa davant del Huesca (1-1).