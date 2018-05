Barreiro, sobre les apostes: «Nosaltres ens hem de mantenir al marge»

El davanter del Nàstic dóna la cara i parla sobre el tema estrella de les darreres hores

Actualitzada 30/05/2018 a les 12:44

A falta que algun responsable del Nàstic parli sobre el tema estrella de les darreres hores, com ho és el presumpte frau en el Huesca-Nàstic pel tema de les apostes, la plantilla grana sí que manifesta la seva opinió.Si aquest dimarts va ser Javier Matilla el que va tractar el tema, avui ha estat Manu Barreiro l'encarregat de donar la cara i de contestar tots els dubtes al respecte. «Són coses que acostumen a sortir en aquestes darreres jornades, però nosaltres ens hem de mantenir al marge. No podem entrar en aquest tipus de coses», ha manifestat el davanter del Nàstic.Ara bé, Barreiro ha animat a tothom que torni a visionar el duel, ja que «aquell qui ha vist el partit ha comprovat que ells van jugar amb intensitat». «Tristment, estem acostumats que surtin aquests tipus de coses. Nosaltres ens hi jugàvem moltíssim. Ells van començar la setmana entrenant divendres, a la primera part ens van exigir molt i el partit va ser molt competit», ha sentenciat sobre el tema.Barreiro també ha parlat de l'actualitat del Nàstic. Sobre l'equip, ha destacat que «ara mateix ens trobem en un bon moment. Després d'aquestes dues últimes victòries estem en una situació privilegiada. Sabem que amb un triomf estem salvats».El gallec opina que el fet de salvar-se amb una victòria és molt positiu, ja que «no dependre de ningú és fonamental en aquests casos».Sobre el Rayo Vallecano, ha destacat que «m'imagino que estaran una mica relaxats perquè aquesta setmana han pujat a Primera Divisió, però crec que vindran amb l'objectiu d'intentar quedar primers, ja que és una cosa bonica perquè queda marcat a la història del teu club».Finalment, ha demanat un últim esforç a l'afició: «Després d'un any difícil per a nosaltres, podem salvar la temporada amb una victòria. Espero que ens donin suport com el dia de la Cultural».