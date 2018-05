Assumptes d'apostes tornen a intentar desestabilitzar al Nàstic

Segons ‘El Confidencial’, es van detectar grans moviments de diners des d’Ucraïna i Àsia amb el 0-0 al descans i triomf grana

Actualitzada 29/05/2018 a les 20:22

Parla Matilla

El Nàstic es va imposar diumenge (0-1) a Osca davant el líder de la categoria, que ja no es jugava res perquè havia assolit l’ascens directe a Primera Divisió. El resultat va permetre a l’equip grana haver de dependre d’ell mateix per salvar la categoria. La victòria grana, amb un Huesca sense jugar-se res, era un resultat possible, per molts factors. Els aragonesos havien entrenat només divendres i dissabte, ja que portaven tota la setmana de celebracions, i no van viure, com és normal, el duel amb la mateixa intensitat que el rival.Perquè el Nàstic s’hi jugava molt més o perquè és un dels millors equips de la categoria a domicili, per posar dos exemples. Aquesta és la sensació que van tenir les grans cases d’apostes que operen internacionalment, que segons publicava ahir el digital El Confidencial, van decidir suspendre les possibilitats d’apostar en aquest partit a causa de diverses irregularitats que van detectar en els pronòstics inexplicables d’usuaris ubicats a Ucraïna i a l’Àsia.Segons relatava El Confidencial, una hora i mitja abans de començar el partit es van començar a registrar apostes des de localitats d’Ucraïna a favor d’una victòria sense discussió de l’equip tarragoní. A la mitja part del partit, les apostes a favor del Nàstic van arribar massivament des d’Àsia.Davant les apostes sospitoses, 30 de les 59 cases d’apostes més importants del món van decidir bloquejar el partit. Les cotitzacions de l’equip tarragoní van caure en picat de manera irregularment ràpida (com més s’aposta a un resultat menys import de premi té). Això va fer que els operadors, segons El Confidencial, sospitessin que el partit estigués arreglat.Amb el partit ja disputant-se, es va produir, segons la mateixa informació, una gran entrada de diners apostant a un resultat de 0-0 a la mitja part (que es va produir), procedents en aquest cas des del mercat asiàtic.El mitjà cita declaracions de Francesco Baranca, secretari general de Faderbet, un organisme internacional que lluita contra les apostes il·legals a l’esport, qui confirmava les sospites en relació al partit del Nàstic a Osca i que ja va entrar a investigar un Constància-Nàstic quan ambdós conjunts militaven a Segona Divisió B. En aquell cas, mai ningú va interposar una denúncia contra el Nàstic ni es van acabar presentant proves. Al final, paper mullat. Novament, un assumpte que esquitxa el Nàstic, i del qual el club no n’ha parlat en entendre que no té res a veure amb ells.Sí que va parlar la plantilla grana, que es va mostrar perplexa i, Javier Matilla, que va ser titular i un dels millors jugadors per part del Nàstic a Osca, va declarar abans de l’entrenament d’ahir que «va ser un partit molt disputat i, qualsevol que el vegi, li marxaran els dubtes». El futbolista va apuntar que, «dins del camp, es va veure que ells no es van deixar anar», posant de manifest la professionalitat del Huesca i el fet que va ser un partit completament net. De fet, segons Matilla, el Huesca no podia decebre als seus, ja que «estaven davant del seu camp ple i per a celebrar un ascens. Això, crec que ja és motivació suficient». «Se’ls va veure intensos, jugant bé, i nosaltres vam haver de donar el màxim per guanyar. Ens va costar molt», va sentenciar el futbolista.Per la seva banda, el director general del Huesca, Josete Ortas, va assegurar ahir que el seu club «està al marge, i serem els primers a tractar de perseguir» aquesta situació. Ortas assegura que «tenim un programa normatiu per evitar aquest tipus de coses».