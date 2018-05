Només la victòria assegura al Nàstic la permanència a Segona Divisió A

En cas d’empat o de derrota contra el Rayo dissabte, caldria comprovar els ‘goal average’ amb la resta d’implicats en el descens

Les opcions de permanència del Gimnàstic de Tarragona a Segona Divisío A són molt elevades. De fet, la victòria assolida aquest diumenge a l’Alcoraz contra el Huesca ha incrementat amb escreix les possibilitats de salvar-se d’un equip que sap que continuarà sent equip professional si guanya l’últim partit de Lliga.El triomf a Osca va permetre al Nàstic situar-se amb 49 punts i elevar-se fins a la quinzena posició de la taula classificatòria. Tot i que hi ha tres equips entre els tarragonins i la zona baixa, tan sols existeix una diferència de dos punts amb el dinovè classificat, el primer que baixaria amb Segona B. Per aquest mateix motiu, el quadre que entrena José Antonio Gordillo sap que les opcions de permanència passen, en gran part, per derrotar al Rayo Vallecano en el duel que es disputarà dissabte al Nou Estadi a partir de dos quarts de nou de la nit (jornada unificada).Està clar que una victòria significa permanència matemàtica. Ara bé, què passaria si el Nàstic no sumés els tres punts davant dels vallecans? Llavors, s’obriria un gran ventall de possibilitats, que passarien des de finalitzar catorzè, fins a ocupar la mai desitjada dinovena posició, que actualment ocupa l’Almería, i que serviria per a acompanyar al Bercelona B, al Sevilla Atlético i al Lorca a l’infern de la Segona Divisió B.Deixant de banda els triples o els quàdruples empats, explicats en el quadre annex a aquesta notícia, el Nàstic no sortiria gaire ben parat si empatés a punts i la permanència depengués del goal average particular.En la darrera jornada del campionat lliguer, no hi ha cap enfrontament directe entre equips de la part baixa, entre els que es juguen la permanència. O sigui, que tots els implicats poden guanyar i, per tant, es fa encara més complicada la situació per a tots els que estan amb l’aigua al coll.Mentre que en cas de triomf, sempre se salvaria el Nàstic, empatant hi hauria possibilitats de descens. La primera, en el cas que els de Gordillo igualessin a punts amb el Rayo Vallecano, seria que Almeria, Albacete, Cultural y Deportiva Leonesa i Córdoba guanyessin, i que no perdés l’Alcorcón. D’aquesta manera, el Nàstic es quedaria amb 50 punts, els mateixos que l’Alcorcón, que li té guanyat l’average particular (va emportar-se els tres punts del Nou Estadi, així com els de Santo Domingo), amb un menys que Córdoba, que Cultural y Deportiva Leonesa i que Albacete (sumarien 51) i amb els mateixos 50 que un Almería que li té guanyat l’average particular i que, en un triple empat amb Alcorcón, també baixaria al Nàstic de categoria.De fet, el Nàstic només té el goal average guanyat a l’Albacete i al Córdoba, el té empatat amb la Cultural y Deportiva Leonesa (en cas d’empat, s’hauria de mirar el diferencial de gols, que el té guanyat el Nàstic gràcies a un negatiu de 8 dianes pel negatiu de 12 dels lleonesos) i el té perdut amb la resta: Alcorcón i Almería.No es recorda una última jornada més emocionant que la d’aquest cap de setmana, que es disputarà íntegrament en dissabte a dos quarts de nou de la nit, a excepció del partit Lorca-Sevilla Atlético, que es jugarà divendres a les nou, ja que cap dels dos equips s’hi juga absolutament res.Els tarragonins tindran la mirada posada en quatre camps, a banda del Nou Estadi. El sorprenent Córdoba, que ha passat d’estar descendit a sortir del pou en guanyar nou dels darrers catorze partits en joc, rebrà la visita d’un Sporting de Gijón que, per a assegurar-se la tercera plaça i, per tant, gaudir d’un millor creuament en les eliminatòries d’ascens, necessita un punt, ja que el Zaragoza, tres punts per sota, li té guanyat l’average.L’altre punt d’atenció serà Alcorcón, on el Reus tancarà la temporada. Els madrilenys també depenen d’ells mateixos i, guanyant, continuarien a la categoria de plata del futbol espanyol. El Lugo, que no s’hi juga res, rebrà la visita de l’Almería, l’equip que, actualment, ocupa la posició de descens que manca per confirmar.Els andalusos, guanyant, no tenen assegurada la salvació, pel que hauran de suar sang. Finalment, la Cultural y Deportiva Leonesa visitarà el Numancia, vuitè classificat, a dos punts de la promoció, i amb opcions reals d’assolir la cinquena o la sisena posició de la taula classificatòria.