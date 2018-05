Les grans cases d'apostes van 'anul·lar' el Huesca - Nàstic per sospites d'irregularitats

Segons El Confidencial es van detectar grans moviments de diners avançats des d'Ucraïna i Àsia

El Nàstic de Tarragona es va imposar diumenge (0-1) a Osca davant el líder de la categoria, que ja no es jugava res perquè havia assolit l'ascens directe a Primera Divisió. El resultat ha permès a l'equip grana haver de dependre d'ell mateix per salvar la categoria. La victòria grana, amb un Huesca sense jugar-se res, era un resultat previsible.Previsible, però no segur. I aquesta és la sensació que van tenir les grans cases d'apostes que operen internacionalment, que segons publica el digital El Confidencial , van decidir suspendre les possibilitats d'apostar en aquest partit a causa de diverses irregularitats que van detectar en els pronòstics inexplicables d'usuaris ubicats a Ucraïna i a l'Àsia, uns mercats on l'interès per un encontre de Segona A a Espanya caldria considerar com a relatiu.Segons explica El Confidencial, una hora i mitja abans de començar el partit es van començar a registrar apostes des de localitats d'Ucraïna a favor d'una victòria sense discussió de l'equip tarragoní. A la mitja part del partit, les apostes a favor del Nàstic van arribar massivament des d'Àsia.Davant les apostes sospitoses, 30 de les 59 cases d'apostes més importants del món van decidir bloquejar el partit. Tot i que el Nàstic tenia major motivació que el Huesca per guanyar el partit, les cotitzacions de l'equip tarragoní van caure en picat de manera irregularment ràpida (com més s'aposta a un resultat menys import de premi té). Això va fer que els operadors, segons El Confidencial, sospitessin que el partit estès 'arreglat'.Amb el partit ja disputant-se, es va produir, segons la mateixa informació, una gran entrada de diners apostant a un resultat de 0-0 a la mitja part (que es va produir), procedents en aquest cas des del mercat asiàtic.El mitjà cita declaracions de Francesco Baranca, secretari general de Faderbet, un organisme internacional que lluita contra les apostes il·legals a l'esport, qui confirmava les sospites en relació al partit del Nàstic a Osca.En cap cas s'especula de quina manera podria estar 'pactat' el resultat del partit, per Baranca calcula que els apostadors en un únic partit com aquest haurien pogut aconseguir uns guanys d'uns 10 milions d'euros com a mínim.