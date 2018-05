Esgotades les entrades de Tribuna per al Nàstic-Rayo

Els socis poden retirar dues entrades de forma gratuïta per a la resta de zona del Nou Estadi

Actualitzada 29/05/2018 a les 12:50

Novament, els socis del Nàstic estan responent per a ajudar a l’equip des de les graderies, i en menys de 24 hores, ja s’han esgotat les entrades disponibles de Tribuna pel partit que els tarragonins disputaran aquest diumenge al Nou Estadi contra el Rayo Vallecano.Els socis d’aquesta zona del camp que encara no hagin recollit les seves dues entrades que regala el club tindran l’opció de triar entre Preferent, Gol Nord o Gol Sud.Cal recordar que el club ofereix a tots els socis la possibilitat de retirar gratuïtament dues entrades de la zona del camp on estiguin abonats fins esgotar les entrades disponibles. Per fer-ho poden passar per les oficines de la SAE en horari de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores i de 16 a 19 hores.El partit es juga aquest dissabte a les 20.30 hores al Nou Estadi i enfronta el Nàstic amb el Rayo Vallecano. Una victòria de l’equip grana ajudaria a certificar la permanència a Segona A.