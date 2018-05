El Córdoba, únic equip que no ha perdut cap punt contra el CF Reus

En les dues temporades dels reusencs a segona, els andalusos han guanyat els quatre partits

Actualitzada 28/05/2018 a les 20:54

Pocs equips poden presumir d’haver guanyat el CF Reus, i menys en enfrontaments que s’han disputat a l’Estadi Municipal. Aquest diumenge, el Córdoba es va sumar al club de Rayo i Lugo com a únics visitants que han abandonat la capital del Baix Camp amb els tres punts sota el braç. Si per una cosa s’ha caracteritzat el club roig-i-negre en aquestes dues temporades a la Segona Divisió és per la dificultat que suposa prendre-li punts. Amb tot, el conjunt andalús pot presumir d’un registre únic en la categoria de plata.La derrota d’aquesta jornada a l’Estadi Municipal va suposar la quarta del Reus contra el conjunt andalús. En aquests dos anys, el Córdoba ha estat l’únic equip que ha guanyat els quatre enfrontaments davant els roig-i-negres. El curs passat, el primer duel es va decidir en favor dels blanc-i-verds per la mínima, un 1-0 a l’Arcángel. Aquella mateixa campanya, els cordovesos van tornar a sumar els tres punts en la seva visita a l’Estadi, imposant-se pel mateix 1-2 que es va registrar diumenge. L’altra victòria andalusa és, sense cap dubte, la més dolorosa per als del Baix Camp. El 5-0 que els andalusos van endossar en la primera volta d’aquest campionat, quan eren els cuers de la categoria i els reusencs visitaven l’Arcángel amb la possibilitat de deixar mitja salvació al sac.En quatre enfrontaments, el Córdoba s’ha convertit en la bèstia negra dels reusencs, incapaços de sumar cap punt. En aquesta curta llista també hi figura el Girona, rival contra el qual el CF Reus només ha disputat dos partits a la Segona Divisió. Ambdós van ser la temporada anterior, amb victòria per la mínima dels gironins tant a Montilivi (1-0) com a l’Estadi Municipal (1-2).El club andalús no és l’únic que, en quatre enfrontaments, ha privat el CF Reus de sumar els tres punts. En aquesta llista s’hi sumen el Rayo i el Huesca, rivals que han puntuat en tots els duels contra els de la capital del Baix Camp, sumant dos empats i dues victòries.Els madrilenys van signar taules en les dues voltes del campionat passat, mentre que enguany s’han imposat a l’Estadi i a Vallecas. Els aragonesos ho han fet al revés, ja que han empatat els enfrontaments d’aquesta temporada després d’endur-se els disputats el curs anterior.En aquesta llista hi figura, de moment, l’Alcorcón, si bé encara té un partit pendent contra els roig-i-negres (dissabte, 20:30 hores). Els de groc han sumat una victòria, la temporada 2016/2017, i dos empats, un cada any.L’equip que actualment dirigeix Aritz López Garai també ha estat capaç de sumar els tres punts sempre que s’ha enfrontat a dos equips, curiosament tots dos filials. En els quatre partits contra el Sevilla Atlético, el CF Reus sempre n’ha sortit vencedor: el curs passat va guanyar 0-1 al Pijuán i 2-1 a l’Estadi, mentre que aquest ho ha fet per 0-1 a domicili i 2-0 de local.Contra el Barça B, a Segona, també són tot victòries per als del Baix Camp, si bé només s’han trobat en dues ocasions a la categoria de plata. Així, els de Garai van vèncer 2-1 a la primera volta i 0-1 al Miniestadi, on van segellar la permanència.En aquestes dues temporades al futbol de plata espanyol, el club de la capital del Baix Camp també ha confeccionat una llista d’equips que mai han aconseguit guanyar quan s’hi han enfrontat. El cas més senyalat per l’afició reusenca és el Nàstic. El club grana, en quatre partits, no ha estat capaç de sumar els tres punts. El curs passat el CF Reus es va endur els dos derbis (1-0 i 0-1), mentre que aquesta campanya ha sumat un empat (1-1) i una victòria (1-2).Tampoc ha perdut mai contra l’Almería, amb qui ha sumat tres victòries i un empat; ni el Zaragoza, contra qui suma una sola victòria i tres empats.