Dues entrades gratis als socis per omplir el Nou Estadi dissabte

El Nàstic s'hi juga la vida contra el Rayo Vallecano (20.30 hores)

Actualitzada 28/05/2018 a les 13:35

El Nàstic de Tarragona vol omplir el camp aquest dissabte amb motiu de la visita del Rayo Vallecano (20.30 hores) en el duel que decidirà si els tarragonins continuen o no a la categoria de plata del futbol espanyol.Guanyant, el Nàstic seguirà sent de segona i, empatant o perdent, hauria d'esperar resultats de tercers. El club n'és ben conscient i, per tant, ha posat en marxa una promoció segons la qual cada soci podrà retirar dues entrades de la mateixa localitat on tenen el seu abonament.Per retirar aquestes dues entrades per als seus amics i/o familiars els socis del Nàstic poden passar per les oficines de la SAE en horari de dilluns a divendres de 9 a 13:30 hores i de 16 a 19 hores.