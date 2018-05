Vigo clou una Liga Genuine històrica

El Gimnàstic i el CF Reus van tancar la seva participació en segona i tercera posició, respectivament, de la classificació de joc net

Sense victòries grana

Una victòria roig-i-negra

L’Espanyol, primer campió

La ciutat gallega de Vigo va acollir, aquest cap de setmana, la quarta i darrera fase d’un torneig que ha fet història en el món de futbol. La Liga Genuine, formada per un total de divuit equips integrats per persones amb alguna discapacitat intel·lectual, va viure el seu últim acte. Una competició en la qual, els resultats dels partits, és el menys important de tot. Per quarta vegada, l’esport va ser accessible a tothom sense importància de les seves capacitats, brindant l’ocasió de sentir-se com a futbolistes professionals a persones que poc haguessin imaginat que gaudirien d’aquesta oportunitat.Les amistats fetes en les tres anteriors fases a Vila-real, Tarragona i Mallorca van tornar a ser protagonistes sobre el terreny de joc. A Vigo, els futbolistes de tots els equips participants de la Liga Genuine van acomiadar un any històric i es van dedicar paraules de «fins a reveure», citant-se de cara a la propera temporada. Després de l’èxit de la primera edició, és fàcil imaginar que l’aposta per aquest torneig tornarà a recollir satisfaccions i bones vibracions amb la seva disputa el curs vinent.El Nàstic, dirigit per Rafa Magriñà, va inaugurar la quarta fase amb un empat (2-2) contra el Deportivo de la Coruña, dissabte. El mateix dia, els grana van caure derrotats contra el Córdoba, que es va imposar per 1-2. En el partit de diumenge, l’equip Genuine del Gimnàstic de Tarragona va caure derrotat per 2-0 contra l’Athletic Club Fundazioa.Si bé la competició era el menys important, l’equip tarragoní va visitar Vigo amb una idea clara. Més enllà de passar-ho bé i retrobar-se amb les amistats i els valors creats amb aquesta cita, els grana tenien com a objectiu aconseguir el campionat de Fair Play. Aquesta missió, però, no es va poder complir per un sol punt de diferència, el que va permetre a l’Athletic Club fer-se amb aquest trofeu en sumar 344 punts. El Nàstic va ser segon amb 338 unitats, mentre que el CF Reus va ser tercer en sumar-ne 337.L’equip Genuine del CF Reus va cloure la seva participació a Vigo sumant una única victòria en els tres partits que va disputar.Va ser, tot just, en el seu primer enfrontament, que van disputar dissabte contra el Las Palmas. Els nois entrenats per David Sangrà es van imposar per 1-2. També dissabte van perdre 0-2 contra l’Atlético de Madrid, mentre que diumenge va ser la Real Sociedad Fundazioa qui va superar els roig-i-negres per 0-4.L’equip Genuine del RCD Espanyol es va endur la primera edició del torneig, en sumar 35 punts en el global de les quatre fases disputades. El CF Reus va cloure la seva participació amb l’onzena posició, sumant 23 punts, mentre que el Nàstic va ser setzè amb 20 unitats.LaLiga va voler celebrar aquesta fita històrica que suposa la celebració de la Liga Genuine amb un regal per a tots els equips. Així, va entregar un parell de botes de futbol a tots els jugadors que hi van participar.