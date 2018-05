Uche deixa la salvació a un pas

El Nàstic es carrega al líder i pràcticament salva la categoria; triples o quàdruples empats impedeixen que els tarragonins celebrin la permanència

Un Nàstic de cine va certificar pràcticament la seva permanència a la categoria de plata del futbol espanyol. El conjunt grana va derrotar al líder al seu propi feu (0-1) i va deixar la permanència a un sol pas. Únicament algun empat a tres o a quatre bandes en la darrera jornada, sempre que els tarragonins perdin contra el Rayo Vallecano, enviaria al quadre català a la Segona Divisió B.Els resultats de la jornada no van ser els millors pel Nàstic. El Córdoba va guanyar a Reus i la Cultural y Deportiva Leonesa va superar a l’Oviedo. No hi havia cap altra opció que guanyar. I el Nàstic ho va fer. Victòria enorme gràcies, en gran part, al que sempre apareix quan se’l necessita. Ike Uche, sortint des de la banqueta, va rematar l’única ocasió clara de què va disposar el Nàstic durant els 90 minuts. Per a aquells que pensaven que els aragonesos no ho posarien tot sobre la gespa, cal veure novament un partit en el qual el Huesca va disposar de nombroses ocasions de gol, i no va marcar, simplement, per manca d’encert.Caldrà derrotar aquest dissabte al Rayo Vallecano a Tarragona, ja que el triomf li dóna la permanència al Nàstic. Un empat i, fins i tot una derrota, podrien servir-li al Nàstic, però no cal arriscar.José Antonio Gordillo va apostar per un canvi de sistema en el qual va buscar intentar, com a mínim, no estar en inferioritat en el centre del camp. Amb Javier Matilla com a principal novetat a la medul·lar, el tècnic grana va seguir confiant en Javi Márquez i en Sergio Tejera a la zona de creació, amb aquest darrer per davant dels dos pivots en un 4-2-3-1 en el qual Álvaro Vázquez partia de banda esquerra, Jean Luc jugava per la dreta i Manu Barreiro era la màxima referència ofensiva.L’Alcoraz era una festa constant. Els aficionats visitants, ja amb l’ascens a la butxaca, demanaven una vegada i una altra que els Melero, Remiro, Cucho, Chimy i companyia continuessin a l’equip la temporada vinent. Alguns d’ells no ho faran, però s’han guanyat a pols que un equip gran, dels que poden solucionar-te la vida en un parell de temporades, s’interessin en ells.En una primera part força igualada, van ser els locals els que van portar el pes de l’enfrontament. Mitjançant un més que inspirat Chimy Ávila, el Huesca va intentar sorprendre al Nàstic en accions, sobretot, de contraatac. Xavi Molina va veure massa aviat la primera cartolina de l’enfrontament, i aquesta situació va condicionar en escreix al defensa del Nàstic, el qual va haver de mesurar les seves accions en endavant.Als cinc minuts de joc, Ávila avisava per primera vegada, amb un tret amb poc perill, al qual contestava Álvaro Vázquez amb una bona acció per banda esquerra. El punta cedit per l’Espanyol va estar molt actiu durant tot l’enfrontament, en una posició en la qual se’l veu molt còmode, com és partint des de l’esquerra. Abrahám, molt seriós, ajudava a què Álvaro pogués fer la feina, gràcies al seu treball defensiu.També volia ser protagonista el Cucho Hernández, el qual va tenir una gran ocasió als divuit minuts de joc, amb un tret creuat que es va perdre per la línia de fons.Un xut llunyà de Javier Matilla i una rematada fallida de Barreiro van ser les dues úniques aproximacions amb cert perill per part d’un Nàstic que no va saber aprofitar la baixa intensitat amb la qual treballava un Huesca que no s’hi jugava absolutament res.L’inici de la segona meitat va comptar amb l’empenta d’un Nàstic que necessitava alguna cosa més per anar per totes. Gordillo, una vegada més, va demostrar que no li importa sacrificar el dibuix si ha de buscar els tres punts.Quan havien passat tretze minuts de la segona meitat, el tècnic del Nàstic va donar entrada a Uche i a Dumitru Cardoso. Jean Luc i Javi Márquez van ser els dos sacrificats. Dumitru va entrar a l’extrem, i Uche va situar-se a dalt, al costat de Barreiro, per dibuixar un 4-4-2 o un 4-2-4, com se’l vulgui anomenar.Es va trencar el duel, i el gran beneficiat va ser un Nàstic que, novament, va trobar en Uche a aquell jugador que sempre apareix en les grans ocasions, aquell futbolista que fa acte de presència quan l’equip necessita gols. El punta la va veure clara. Gran acció per banda esquerra d’Abrahám, qui centra la pilota, tèbia, a l’àrea, i s’eleva l’africà per rematar la feina. Els gairebé 200 aficionats del Nàstic es van posar de peu per cantar un gol més que necessari, i que posava les coses al seu lloc.Gordillo, instants després del gol, va donar entrada a Fali per intentar mantenir el resultat. El sacrificat va ser un Álvaro Vázquez que es va desgastar enormement durant tot l’enfrontament, però que no va veure porteria tot i la seva insistència.El partit va gaudir d’una gran intensitat en els seus instants finals. Ambdós equips buscaven el gol i hi havia molta tensió al camp, fins el punt que el Huesca va acabar el partit amb deu homes a causa de l’expulsió d’Akapo, a sis minuts del final. Una entrada a destemps de centrecampista del Huesca a Sergio Tejera va motivar que el basc Sagués Oscoz li mostrés la cartolina vermella directa. Sense discussió, ja que l’acció va ser mereixedora d’expulsió.Uns minuts de molta tensió, de lluita per part dels dos equips, i un final desitjat. Pocs pensaven que el Nàstic se la jugaria tant i que hauria de patir tant per la permanència. Però ha hagut de patir, i ara només queda fer el darrer pas. A casa, i contra un Rayo que també és de Primera.FITXA TÈCNICAHuesca. Remiro, Akapo, Pulido, Jair, Brezancic (Rulo, 46’), Melero, Sastre (Camacho, 81’), Álex Gallar (Ferreiro, 76’), Moi Bómez, Chimi Ávila i Cucho Hernández.Nàstic. Dimitrievski, Kakabadze, Xavi Molina, Julio Pleguezuelo, Abrahám Minero, Matilla, Javi Márquez (Uche, 58’), Jean Luc (Dumitru Cardoso, 58’), Sergio Tejera, Álvaro Vázquez (Fali, 74’) i Manu Barreiro.Gols. 0-1, Uche (73’).Àrbitre. Sagués Oscoz (basc). Va mostrar la targeta groga als locals Sastre i Remiro; i als visitants Xavi Molina i Sergio Tejera. Va mostrar la targeta vermella directa al local Akapo (84’).Incidències. L’Alcoraz va acollir 5.261 espectadors.