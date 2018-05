Matilla ocupa el lloc de Maikel Mesa

Aquest és l’únic canvi en l’alineació respecte l’anterior encontre

Actualitzada 27/05/2018 a les 19:58

Gordillo ja ha escollit als onze futbolistes que sortiran de titulars per aconseguir els tres punts contra el Huesca. En aquesta elecció només hi ha un canvi, és a dir, Goridllo dona continuïtat a 10 jugadors. Qui entra en aquest onze és Matilla que ocuparà el lloc de Maikel Mesa.A falta de veure el posicionament dels jugadors sobre el terreny de joc tot a punta a que el Nàstic sortirà amb un 4-3-3. Dimitrievski ocuparà la porteria, Kakabadze, Pleguezuelo, Molina i Abraham seran els defensors, per davant hi haurà Matilla, Tejera i Javi Márquez i en atac Jean Luc i Álvaro Vázquez per bandes i Manu Barreiro en punta.