El Reus vol acomiadar l'afició per la porta gran

El Còrdova necessita guanyar per seguir retallant punts a la permanència

Actualitzada 27/05/2018 a les 11:52

El Reus Deportiu vol acomiadar-se avui (20.30 hores) per la porta gran de la seva afició, en el duel contra el Còrdova, que visita el municipal de la localitat tarraconense necessitat de punts i amb l'obligació de sumar una victòria que li permetria culminar la seva remuntada i sortir dels llocs de descens per primera vegada el 2018, en la seva intrèpida lluita per la salvació.El conjunt català vol acomiadar la temporada com a local amb una victòria contra els andalusos, que es juguen la vida, ja que tenen la possibilitat d'abandonar la zona de descens en cas de triomf. El Reus, en canvi, no es juga absolutament res, ja que fa setmanes que ha complert el seu objectiu de mantenir-se a Segona Divisió.Malgrat haver complert l'objectiu, el tècnic dels reusencs, Aritz López Garai, adverteix que «l'objectiu és competir tan bé com es pugui» fins al final de la temporada, pel que està convençut que el seu equip no es deixarà anar avui.Alguns dels menys habituals podrien tenir minuts contra el Còrdova. Futbolistes com Borja o Edgar Hernández podrien entrar en un onze en el qual no estarà el central Jesús Olmo, sancionat amb quatre partits.També es perdran el partit, per lesió, el lateral dret Campins, el lateral esquerrà Migue García, el mitjapunta Carbonell i el davanter David Querol.El Còrdova visita aquest diumenge el Reus, un rival amb la permanència garantida des de fa tres jornades, amb l'obligació de sumar una victòria que li permetria culminar la seva remuntada i sortir dels llocs de descens per primera vegada el 2018, en la seva intrèpida baralla per la salvació.En cas d'un triomf visitant, els enfrontaments directes entre diferents rivals directes portarien el Còrdova a abandonar la dinovena plaça que ha ocupat en l'últim mes i mig, ara amb 45 punts, per al que haurà de guanyar un Reus que suma 52 punts i, ja sense res en joc, és tretzè.Els blanquiverds arriben a aquest partit vital després d'enllaçar dues victòries contra el Rayo Vallecano (1-2) i l'Almeria (2-0), una reacció que els ha fet creure en les seves possibilitats de salvació després d'encaixar dues derrotes seguides prèviament contra l'Osca (2-4) i la Cultural Lleonesa (2-1).Es dóna el cas que només en tres ocasions s'han enfrontat en la seva història el Reus i el Còrdova, i en les tres han sortit victoriosos els cordovesos, perquè al marge del 5-0 de la primera volta, la passada campanya els andalusos es van imposar a l'Estadi Municipal (1-2) i també a El Arcángel (1-0).El tècnic José Ramón Sandoval ha tingut durant la setmana tota la plantilla a la seva disposició per primera vegada des que es va fer càrrec de l'equip al febrer, ja que els capitans Javi Lara i Alejandro Alfaro van rebre l'alta mèdica i formen part de l'expedició que va viatjar a terres tarragonines.Amb tot, sense lesionats ni sancionats, es preveuen pocs canvis o cap a l'onze respecte al que va derrotar l'Almeria en el duel andalús de diumenge passat. Només podria donar-se l'entrada d'Álex Vallejo per Sergio Aguza per reforçar el centre del camp, o bé que Reyes estigués, de sortida, a la banqueta.