El Nàstic se la juga a Osca

Els de Gordillo visiten el Huesca (20.30 hores) amb la permanència en joc

Actualitzada 27/05/2018 a les 12:43

El Gimnàstic de Tarragona es juga la vida aquesta nit a Osca. A partir de les 20.30 hores, els tarragonins tenen una cita que pot canviar el rumb de la seva història, ja que una victòria els podria deixar a Segona A i, una derrota o un empat, podria deixar als tarragonins en una situació molt complicada, perillant la permanència a la categoria de plata.El conjunt que entrena José Antoio Gordillo és dissetè a la taula, amb 46 punts, un per sobre del Córdoba, que marca el descens. Per tant, de moment, el Nàstic té a les seves mans l'objectiu.A més, el Huesca, rival d'aquesta nit, no s'hi juga absolutament res. L'equip de Rubi ja ha certificat el seu ascens a la categoria reina, i tan sols ha entrenat dos dies aquesta setmana. Ja ho tenen tot fet, i això pot ser un punt a favor pels tarragonins.El Nàstic no té cap baixa pel duel, i Fali ha tornat a la convocatòria. Això significa que no hi ha excuses, i que tots els futbolistes estan disponibles.Gordillo podria apostar per un centre del camp amb tres homes, per contrarestar el joc del rival. Fali, Javi Márquez i Sergio Tejera serien els escollits. Amb aquest canvi de sistema, Álvaro Vázquez cauria a banda esquerra, i Jean Luc a la dreta, amb Manu Barreiro a dalt.En defensa, Kakabadze, a la dreta, i Abrahám a l'esquerra, serien els laterals. Xavi Molina serà un fixe a l'eix, i Arzo podria tornar després de recuperar-se de les seves molèsties.