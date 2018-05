Comiat immerescut de curs a l'Estadi (1-2)

Un gol en el darrer sospir permet al Córdoba seguir somiant i deixa sense premi un CF Reus que havia merescut molt més

Actualitzada 27/05/2018 a les 23:43

Petit canvi de rol

Premi visitant injust pel Reus

Fitxa tècnica.

El Córdoba arribava a l’Estadi Municipal conscient que només li servia la victòria per continuar alimentant la seva missió, gairebé impossible, de salvar la categoria. Garebé impossible, al menys, fins al partit a la capital del Baix Camp. Sandoval va repetir la clau de l’èxit en les darreres jornades: una defensa de cinc futbolistes per negar els espais al rival. Els andalusos van plantejar una muralla que gairebé va ofegar el CF Reus. Pilota per als roig-i-negres i, els cordobesos, a ajuntar les seves línies a la rereguarda, a defensar amb tot i esperar una jugada aïllada per fer mal.El pla visitant va resultar al minut 25’. Un córner servit en curt i penjat al segon pal el va recollir Aythami, qui es va regirar i la va servir al cor de l’àrea perquè Quintanilla fes el 0-1. Badia va tocar la pilota en una més de les seves demostracions de reflexos, però amb poca força per evitar la diana andaulsa. Era la tercera aproximació del Córdoba amb cert perill, totes a pilota aturada. Abans, Vallejo n’havia tingut dues després del servei d’una falta.El CF Reus va passar uns primers minuts dubitatius, tenint la pilota però rebent una pressió alta del rival. Dues pilotes en profunditat per a Fran Carbia, buscant les cinc esquenes de la defensa rival, van fer canviar de parer a Sandoval. En la primera ocasió, l’«11» reusenc va servir una pilota al punt de penal a la qual Lekic no va poder arribar per culpa d’una cama rival. La pilota, rebotada, li va caura a un Juan Domínguez que va veure com el seu intent de xut es topava amb un altre defensa. Els roig-i-negres avisaven als cinc minuts, però no aconseguien intimidar la muralla blanquiverda.Les internades per la banda dreta de Miramón també van fer mal. Amb tot, les centrades i bones idees de l’aragonès es van topar amb la falta de rematador, els guants de Kieszek o, com no, d’un rival. El Córdoba va saber resistir tancat al darrera, convertint el CF Reus en amo absolut de la possessió però obligat a jugar en estàtic. Tot i les bones combinacions i les constants aparicións de Yoda, Vítor, Lekic o Juan Domínguez a la frontal, la muralla andalusa no a permetre la fluïdesa de les passades, i els roig-i-negres van veure com, de mica en mica, s’anaven apagant les idees.El conjunt visitant, per la seva banda, va mantenir el guió i la seva aposta per la solidesa defensiva, esperant alguna errada rival o alguna recuperació que els permetés agafar el Reus amb pocs efectius a la defensa, ja que un central com Tito es va passar el segon tram de la primera meitat gairebé en zona de tres quarts local. Un xut motl desviat d’Edu Ramos, més enllà del gol i les accions a pilota aturada, va ser tot el perill que va generar el Córdoba.Els primers compassos del segon temps no van convidar a imaginar un partit molt diferent al que s’havia vist fins al xiulet de l’àrbitre després de 45 minuts. El Córdoba va mantenir la muralla i cert punt d’agressivitat en defensa que va comptar amb la permissivitat visitant de l’àrbitre. Sergi Guardiola, en un contracop poc després de l’hora de partit va obligar a Edgar Badia a intervenir. Era, gairebé, la primera pilota que aturava el porter del Reus després d’alguna intervenció molt còmode en el primer temps.Al minut 67’, el conjunt d’Aritz López Garai va donar a provar al Córdoba la seva pròpia medicina mitjançant una falta que el col·legiat va indicar, perdonant la groga al fubolista visitant. Álex Menéndez la va servir a la zona de penal, on esperava un cúmul de futbolistes. Atienza, gairebé ajupint-se per poder rematar, va connectar un cop de cap que va entrar a la porteria de Kieszek girebé suplicant.Com havia ocorregut amb la diana andalusa del primer temps, l’empat li va servir als de López Garai per agafar forces, arribant a silenciar una zona visitant que es va passar gran part del partit fent-se sentir per sobre dels més de 3.500 aficionats locals.Garai, amb bon criteri, va moure fitxes per canviar el 4-3-3 i tornar a posar un 4-4-2, apostant primer per Edgar Hernández. Un moviment que sobre el terreny de joc es va entendre com una oportunitat per guanyar presència a la zona de creació, acumulant toc davant la muralla cordovesa, i amb centímetres a l’àre rival. Quan faltava prop d’un quart d’hora per al xiulet final, Miramón va servir una centrada deliciosa i mil·limetrada al cap d’Edgar Hernández, qui va connectar un cop de cap que va aixecar els crits de gol a l’Estadi. Encara preguntant-se com, Kieszek va aconseguir aturar la pilota i desviar-la, evitant que els reusencs capgiréssin un marcador que gairebé hagués situat el Córdoba a Segona B.El futbol té un punt de capritxós, capaç de donar a qui menys mereix i treure a qui més ho ha lluitat. Quan el matx ja moria, després d’haver resistit gran part del segon temps les embestides del CF Reus al contracop i assetjant l’àrea amb centrades i arribades, el Córdoba va trobar un premi immens que tenia un punt d’injust per als roig-i-negres. Un córner mal rebutjat va deixar la pilota morta al cor de l’àrea on, molt sol, Aythami desembocava la bogeria andalusa. Badia i els defenses es recriminaven la falta de contundència mentre tota la plantilla i el cos tècnic visitant celebraven un 1-2 que continuava alimentant el somni.El gol suposava massa càstig per a un conjunt local que ser molt superior el rival en gran part de l’enfrontament. Tret dels minuts inicials en cada meitat, els de López Garai van tancar el Córdoba al seu camp, desplegant un joc de toc, combinació i associació molt envejat per gran part dels equips de la categoria.Badia, Miramón, Atienza, Tito, Menéndez, Ledes (Edgar Hernández, 57’), Juan Domínguez, Vítor Silva, Yoda (Haro, 76’), Fran Carbia i Lekic (Máyor, 66’).Kieszek, Quintanilla, Aythami, Valentín (Alfaro, 80’), Fernández, Vallejo (narváez 70’), Edu Ramos, Aguza, Javi Galan, Sergi Guardiola i Reyes (Jovanovic, 59’).0-1, Quintanilla (25’). 1-1, Atienza (67’). 1-2, Aythami (89’).Cuadra Fernández (col·legi balear). Va mostrar groga als locals Ledes (27’), Juan Domínguez (57’) i als visitants Javi Galan (81’).L’Estadi Municipal va acollir 3.820 espectadors.