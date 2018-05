L'Atlético de Madrid passa a la final de la Copa de la Reina

Les matalasseres derroten al Granadilla (0-2) en la competició que s'està disputant a Reus

Actualitzada 26/05/2018 a les 14:21

L'Atlético de Madrid ha derrotat al Granadilla (0-2) en la primera de les dues semifinals de la Copa de la Reina que es disputaran aquest dissabte a l'Estadi Municipal de Reus.Les matalasseres, que estaven sent superades per les rivals sobretot en el segon acte, han vist com el futbol els ha premiat amb un triomf en un duel que semblava condemnat a la pròrroga.En el minut 90, Ludmila ha avançat a les madrilenyes amb un tret des de l'interior de l'àrea i, tres minuts després, Ángela Sosa ha rematat la feina amb un gol després d'un doble xut que ha impedit que hi pogués fer res la meta del Granadilla Pili.A les 16 hores, es disputarà l'Athletic Club-FC Barcelona, la segona semifinal de la jornada.