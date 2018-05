Fali entra a la convocatòria per visitar Osca

Tete Morente cau de la llista

Fali és la gran novetat en la llista de convocats del Nàstic per visitar aquest diumenge (20.30 hores) al Huesca.Els de José Antonio Gordillo tenen la necessitat de guanyar per intentar solucionar la permanència contra un equip que no s'hi juga res després d'haver confirmat el seu ascens a Primera Divisió la passada jornada.El centrecampista del Nàstic torna a una convocatòria dues setmanes després de lesionar-se del seu genoll dret i, tot i que les previsions apuntaven que no viatjaria, finalment sí que ha partit cap a terres aragoneses.Cau de la llista Tete Morente, un habitual durant tota la temporada, i torna César Arzo després de recuperar-se de les seves molèsties.Els porters convocats són Stole Dimitrievski i Bernabé. En defensa, viatgen Kakabadze, Javi Jiménez, Xavi Molina, Julio Pleguezuelo, Abrahám i Arzo.Els centrecampistes desplaçats són Gaztañaga, Fali, Javi Márquez, Maikel Mesa, Matilla i Tejera, mentre que els atacants que han pujat al bus són Dumitru Cardoso, Uche, Manu Barreiro, Jean Luc i Álvaro Vázquez.