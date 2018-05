López Garai: «En aquests dos últims partits no ens deixarem anar»

Els roig-i-negres jugaran contra el Còrdova aquest diumenge a les 20.30 hores

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:58

L'entrenador del Reus Deportiu, Aritz López Garai, ha promès aquest divendres que el seu equip no es deixarà «anar» i que farà tot el possible per guanyar en les dues últimes jornades de la Lliga, malgrat no jugar-se res en la classificació.El tècnic ha recordat en la prèvia del partit que el seu equip disputarà davant el Còrdova aquest diumenge (20.30 hores) que el Reus ha «competit» en tots els duels que ha disputat aquesta temporada, i ha insistit en el fet que en «cap cas» es deixarà anar en els dos últims que li queden per acabar la campanya.López Garai, no obstant això, té moltes baixes per al duel de diumenge: el sancionat Jesús Olmo i els lesionats Miguel García, Campins, Querol i Carbonell.Garai, amb tot, es mostra confiat amb vista al duel contra el Còrdova i espera oferir «un bon espectacle» a l'afició en l'últim partit de la temporada a l'Estadi Municipal de Reus.Aritz López Garai no mira el rival ni el que passa a la resta d'equips, encara que ha afirmat que sap que al final de temporada «sempre» hi ha moltes coses en joc i vol pensar que no seran «jutges» de ningú, en referència a la lluita pel descens, en la qual està immers el conjunt cordovès.