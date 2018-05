Els jugadors del Nàstic lluiran la marca Influence Chain a la samarreta

El club grana i la companyia han signat un acord de patrocini per als dos últims partits de LaLiga 1|2|3

Actualitzada 25/05/2018 a les 18:07

El Gimnàstic de Tarragona i la companyia Influence Chain han signat un acord de patrocini per als dos últims partits de LaLiga 1|2|3, que permetrà visualitzar la marca xinesa a la part posterior de la samarreta del Nàstic en els enfrontaments contra la SD Huesca i el Rayo Vallecano.L’acord es presentarà oficialment a final de temporada amb la presència a Tarragona dels màxims responsables de la companyia, que s’uneix d’aquesta manera al projecte Club Empresa del Nàstic. En l’últim partit jugat al Nou Estadi davant la Cultural y Deportiva Leonesa van gaudir de la victòria del conjunt grana per 5 a 3 i van conèixer de primera mà les instal·lacions.Influence Chain és una plataforma de Social Media que utilitza la tecnologia innovadora del Blockchain per a promoure la seva presència al mercat.