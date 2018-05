El Nàstic Genuine clou, a Vigo, una competició que guardarà al cor

Familiars de dos futbolistes repassen, en una carta, la vital aportació per a la creació de la Liga Genuine

Actualitzada 24/05/2018 a les 21:20

Competicions anteriors

Centrats en Vigo

Presència del CF Reus

Álvaro y Rubén, dos amigos, van cada domingo a animar a su equipo de Fútbol, el Nàstic de Tarragona y cuando termina el partido, suben al palco para abrazarse con su presidente y darle unas palabras de ánimo. Desde hace tiempo, José María Andreu quería agradecer las muestras de cariño de estos socios a los que tanto aprecia.



Lluís Fàbregas, Director General del Club, citó a sus padres, para una reunión en la que les planteó un proyecto: crear un equipo de fútbol para chicas y chicos con Síndrome de Down. ¡¡Nuestros hijos defendiendo el escudo del Nàstic!! Pensamos encantados. Para Pedro, padre de Rubén, la ilusión de tener un hijo Futbolista se hacía realidad en ese momento. ¡¡Nunca lo olvidaremos!!



Conchita Esteve responsable de comunicación del Nàstic, se convierte desde entonces en la Alma Mater del proyecto, y un buen día ella y Lluís Fàbregas, se presentan en la sede de La Liga de Fútbol Profesional, en Madrid, y en dos minutos convencen a Javier Tebas para que el proyecto se lleve a cabo a nivel Nacional.



Tebas, seducido por la iniciativa, quiso conocer a Rubén y Álvaro, que pasados unos días se desplazaron acompañados de un equipo de filmación…



¡¡ LA LIGA GENUINE ACABABA DE NACER!! Y los capitanes del Nàstic, Rubén y Álvaro se convierten en la imagen de la Liga Genuine ofreciendo al mundo una visión diferente de compromiso y autenticidad. La asociación Down Tarragona, con su presidente a la cabeza, se volcó y aportó la base de la plantilla, que más adelante se completa con personas de Capacidades Diferentes, y con la misma ilusión.



Para redondear esta iniciativa, faltaba una figura clave, y fue cuando Lluís Fábregas se puso en contacto con el Entrenador Rafa Magriñà, un entrenador que ha formado parte del Barça, y entre otros muchos superclases como ahora los nuestros, ha entrenado a un tal Lionel Messi, y quien, con el apoyo de su familia, no dudó en aceptar el reto. Los valores que les inculca y la empatía con la que trata a los jugadores y jugadoras, hace que sea uno de nuestros mejores activos, reconociendo que la experiencia que está viviendo nunca lo había imaginado, dejándole una impronta de por vida.



Hace dos años, el Nàstic organizó una Champions Ligue, con la participación del Tottenham, el Ajax, el Valencia, el Levante y el Villarreal .A día de hoy, la Liga Genuine ha completado tres sesiones: la primera en Villarreal, la segunda en Tarragona, la tercera en Mallorca y la cuarta tendrá lugar en Vigo el próximo mes de Mayo.



Si os ponéis en la piel de cualquier jugador o jugadora del equipo que queráis, que no ha salido de su casa, y se ve viajando, en Ave o en Avión, a una ciudad lejana, alojándose en hoteles de cuatro estrellas, y siendo atendido por voluntarios que se vuelcan con ellos, para que se sientan como lo que son: “Unos Genuinos Protagonistas” que nos dan lecciones de Vida, da que pensar.

Este espíritu GENUINE contagia a las empresas que como BASF tienen esa sensibilidad necesaria, y ya se han convertido en nuestros Patrocinadores.



El Nàstic hace ciudad, y con el sentimiento que aporta Genuine, a partir de ahora, hace Historia.



Visca el Nàstic y viva Tarragona.



MARIO CANO Y MARINA ALMAZÁN

El vincle que s’ha creat entre l’equip Genuine del Nàstic i el club tarragoní és invencible. El que va començar com una iniciativa solidària per tal de poder acostar el futbol a les persones independentment de les seves capacitats s’ha acabat convertint en una fita històrica. La idea de l’entitat grana de crear un conjunt amb nois i noies amb discapacitat intel·lectual, brindant-los l’oportunitat de sentir-se i exercir com a futbolistes de primer nivell, s’ha acabat convertint en un referent en l’estat espanyol. Gràcies a l’empenta i a la creació del Nàstic Genuine, així com l’esforç i l’ambició dels seus impulsors, va permetre la creació d’una competició única: la Liga Genuine.El pare de l’Álvaro i la germana del Rubén, dos dels protagonistes del conjunt grana, repassen tota la història que ha fet possible que, aquest cap de setmana, es tanqui la primera campanya de la Liga Genuine. Després de les rondes celebrades a Vilarreal, Tarragona i Mallorca, la localitat gallega de Vigo posarà el punt i final a una primera edició que ha superat totes les expectatives i ha trencat qualsevol barrera.La carta comença recordant l’estret vincle de l’Álvaro i el Rubén amb la directiva del conjunt grana. La seva relació amb Josep Maria Andreu, president del Gimnàstic de Tarragona, reviu cada jornada al Nou Estadi. Abans i després del partit, els dos jugadors del Genuine no perden l’ocasió de saludar i compartir opinions amb Andreu. Fruit d’aquesta amistat va néixer l’equip Genuine, que es va omplir d’ambició per viatjar fins a Madrid per citar-se amb Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional. Aquest va ser l’inici de la Liga Genuine.Tant l’Álvaro com el Rubén, al capdavant de la resta de companys en l’equip grana, ja sabien què era competir i sentir-se futbolista. El Nou Estadi havia acollit la Champions League més especial, formada per altres equips europeus formats per jugadors amb discapacitat intel·lectual. Tottenham, Ajax, Valencia i Villarreal es van citar al feu nastiquer per donar-se a conèixer a tot el món.A més de ressaltar la importància d’aquesta cita, els signants de la carta posen en valor un altre dels factors clau en l’èxit del Nàstic Genuine. Els integrants destaquen el fet de poder comptar amb Rafa Magrinyà com a entrenador, un tècnic que havia format part del FC Barcelona i que havia tingut el privilegi de dirigir a Leo Messi. Com relata la carta, el mateix Magriñà ressalta la sorpresa i l’empremta que li deixarà, de per vida, poder fer-se càrrec del conjunt grana. Els jugadors del Genuine, a més, posen en valor els valors que aquest transmet, així com l’empatia i el tracte que té amb els nois i noies de l’equip.Els futbolistes del Nàstic Genuine ja pensen en tancar la temporada a Vigo. Avui posen rumb a terres gallegues per retrobar-se amb amics i companys d’altres equips. Tot i que es tracta d’un torneig en el qual la competició és el menys important, els futbolistes grana tenen objectius en ment per aquest cap de setmana. Així, el Nàstic Genuine afronta la quarta i darrera fase de la Liga Genuine amb la intenció de fer-se amb el campionat de FairPlay. Els grana són segons, amb 254 punts, només un per sota de l’Athletic Club Fundazioa, el líder. En la classificació esportiva, l’Espanyol lidera la taula amb 24 punts i quatre de marge amb el seu perseguidor més immediat.La darrera fase es disputarà aquest dissabte i diumenge 26 i 27 de maig. El Nàstic iniciarà la cita el dissabte a les 10:00 hores contra el Deportivo, per enfrontar-se, a les 17:00 hores, al Córdoba en el segon matx. La competició per a l’equip Genuine dels grana viurà el seu punt i final a partir de les 10:30 hores del diumenge 27, quan es veuran les cares amb l’Athletic Club Fundazioa. Aquest duel acabarà decantant la balança de la classificació FairPlay.A Vigo també hi serà el conjunt Genuine del CF Reus, que també persegueix el campionat de FairPlay. L’equip que dirigeix David Sangrà és el tercer en aquesta classificació, sumant un total de 251 punts, tres per sota del Nàstic.El CF Reus es veurà les cares, dissabte a les 12:00 hores, amb el Las Palmas i, a les 19:00 hores contra la Fundación Atlético de Madrid. El diumenge, a les 11:30 hores, clourà la Liga Genuine contra la Real Sociedad.