El CF Reus recorre la sanció d'Olmo al TAD

El capità roig-i-negre va ser expulsat davant el Tenerife

Actualitzada 24/05/2018 a les 14:09

El CF Reus esgota les vies per a poder aixecar la sanció que el Comitè de Competició va imposar a Jesús Olmo, castigat amb quatre partits. L'entitat roig-i-negra ha decidit presentar un recurs al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), després que les presentades a Competició i Al·legació no prosperessin. El TAD s'hauria de pronunciar demà, divendres, tot i que, en cas de retirar la sanció, no estaria assegurada la presència del capità en el duel d'aquest diumenge contra el Córdoba.El central del CF Reus va ser castigat amb quatre partits, dels quals ja se n'ha perdut un, després de veure una vermella directa en el duel contra el Tenerife a l'Estadi Municipal. L'àrbitre de l'encontre va considerar que havia proferit un cop de cap a Juan Villar, si bé les imatges mostren una reacció molt impetuosa que el futbolista del conjunt canari va exagerar. A més dels partits de càstig, Competició també va imposar una multa econòmica a Jesús Olmo de 3.005 euros i de 800 euros al CF Reus.