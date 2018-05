El Córdoba vol obrir la porta de la permanència a l'Estadi Municipal

Els andalusos, que semblaven condemnats a baixar fa dos mesos, es troben a un sol punt de la salvació

El factor Sandoval

Sergi Guardiola, l’estrella

El CF Reus afronta els dos últims partits amb la feina ja feta des de fa un parell de jornades, si bé els rivals amb els quals s’enfrontarà el conjunt dirigit per Aritz López Garai preparen els duels contra els roig-i-negres sabent que són les seves finals. Aquest diumenge (20:30 hores), l’Estadi rebrà un Córdoba que esgota les últimes opcions per salvar una categoria que semblava perduda des de l’inici de la segona volta.El conjunt andalús, que va golejar els del Baix Camp en la primera meitat de campionat (5-0), es troba a un sol punt d’una salvació molt lluitada. Els cordovesos han aconseguit redirigir el rumb en el segon tram de campionat, amb una primavera gairebé excel·lent que els ha permès somniar amb ser el futbol de plata el curs vinent. L’equip que dirigeix José Ramón Sandoval tenen a un punt la possibilitat d’abandonar una zona de descens en la qual viuen immersos des de la jornada número 10 del campionat, quan el Nàstic es va imposar al Nuevo Arcángel per 1-5.L’arribada a la banqueta de José Ramón Sandoval, a mitjans de febrer, ha permès als verd-i-blancs somniar amb la permanència. Amb el madrileny al capdavant, el Córdoba ha sumat 26 punts dels 42 possibles, encadenant 8 victòries, 2 empats i 4 derrotes. Si es tingués en compte la classificació de Segona des que Sandoval es va fer amb les regnes del club, els andalusos ocuparien posicions de playoff.Aquests números són radicalment oposats als que havia sumat el Córdoba en jornades anteriors, en les quals havia arribat a acumular, només, 12 punts de 60 possibles (3 victòries, 4 empats i 13 derrotes en 20 partits). A més, els andalusos havien arribat a encadenar 11 jornades sense conèixer la victòria.Amb ordre defensiu i l’ambició renovada, el Córdoba s’ha convertit en un conjunt gairebé letal. Abans de l’arribada del madrileny, els andalusos sumaven 30 gols a favor per 49 en contra. És a dir, marcaven poc més d’un gol per enfrontament però en rebien gairebé dos. En les 14 jornades en les quals Sandoval ha estat al capdavant, els cordovesos acumulen 22 gols a favor i 15 en contra; o el que és el mateix, anoten un gol i mic per encontre i en reben poc més d’un.Més enllà del de José Ramón Sandoval, el nom propi al Córdoba és el de Sergi Guardiola, autor de 21 dianes i 8 assistències. El balear ha participat, de manera directa o indirecta, en prop del 56% dels gols del seu equip.Amb Sandoval a la banqueta, Guardiola ha anotat 9 dianes en 14 partits i s’ha destapat com a assistent. Amb el madrileny, l’ariet del Córdoba ha donat cinc passades de gol.