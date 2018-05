Barça i Atlético, principals favorites en la Copa de la Reina que viurà Reus

L’entrada per als partits de semifinals serà gratuïta

Actualitzada 24/05/2018 a les 17:55

Les capdavanteres de la lliga

Aquest dissabte l’Estadi Municipal de Reus acollirà la disputa de les semifinals de la Copa de la Reina, que enfrontarà quatre dels millors equips de la lliga de futbol femení. Es tracta d’una petició expressa del CF Reus, coordinada amb la Federació Catalana de Futbol, plantejada al principal organisme de l’esport rei a Espanya.Després de les rondes d’anada i tornada, les semifinals es disputaran a partit únic en la mateixa data i localitat, una novetat que incorpora la Copa de la Reina, que abans es jugava en format de final a quatre a Madrid. Per a Josep Vives, delegat de la FCF a Tarragona, l’arribada d’aquesta competició a la capital del Baix Camp «és molt important, a més coincideix amb la campanya Orgullosa», iniciativa amb la qual pretén posar en relleu el futbol femení. «El CF Reus també és un dels clubs que més hi està apostat», afegeix Vives.Per tal de poder promocionar i animar el públic a gaudir del futbol femení i de la Copa de la Reina, les entrades per als enfrontaments serà gratuïta. Així, qualsevol aficionat que en vulgui gaudir podrà acudir directament a les taquilles del club per a retirar els tiquets sense que li suposi cap cost.Granadilla Egatesa i Atlético de Madrid disputaran la primera semifinal, a les 12:00 hores, mentre que Athletic Club i Barça es veuran les cares a les 16:00 hores. D’entre els quatre equips que hi seran presents hi destaquen el FC Barcelona i l’Atlético de Madrid, els dos millors conjunts de la Lliga Iberdrola. De fet, les madrilenyes acudiran a Reus poques setmanes després d’haver aconseguit el títol de lliga amb tan sols un punt de marge respecte les blaugrana.Precisament, Barça i Atlético són les principals candidates a emportar-se el títol de Copa de la Reina, sent favorites per arribar a la final ja que no es veuran les cares en les semis. Les noies matalasseres van ser el primer equip en aconseguir el seu bitllet per a Reus després de superar l’eliminatòria de quarts contra el Valencia. Després de guanyar en l’anada per 2-1, l’Atlético va superar la tornada amb el mateix resultat. El Barça, per la seva banda, es va desfer del Levante per un global de 2-0 després de guanyar tant l’anada com la tornada per la mínima. Alexia Putellas va ser l’autora de les dues dianes de les blaugrana.Catalanes i madrilenyes ja van protagonitzar la final de l’edició anterior, que es va disputar en format de final a quatre a la Ciutat del Futbol, a Las Rozas. En aquella ocasió, va ser el Barça qui va aixecar el títol davant un Atlético que defensava la Copa aconseguida l’any anterior.El rival del Barça en les semifinals serà l’Athletic Club, que va superar la Real Sociedad per 4-2 en el global de l’eliminatòria. L’Atlético de Madrid, per la seva banda, es veurà les cares amb el Granadilla Egatesa de Tenerife, que va eliminar el Betis per un resultat global del creuament de 3-1.