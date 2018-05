Querol no disputarà els dos partits que resten aquesta temporada

El futbolista reusenc continua de baixa per una lesió al genoll que va patir a finals de març

Actualitzada 22/05/2018 a les 19:30

El genoll dret, la creu

Un curs amb més protagonisme

El club espera un ple absolut per rebre el Córdoba

L’actual campanya acabarà abans d’hora per a David Querol. El futbolista reusenc es quedarà sense disputar les dues jornades restants a causa de la seva lesió al genoll dret, una zona que l’ha castigat excessivament enguany. El davanter roig-i-negre es troba recuperant-se d’una distensió a la càpsula articular del genoll dret des de finals del mes de març.En una primera instància, el club va pressuposar que Querol estaria allunyat dels terrenys de joc gairebé un mes i mig i, tot i que no es va fixar cap data per a la seva tornada, s’esperava que tingués l’alta per a les últimes tres o quatre jornades. El CF Reus es va assegurar el benefici del dubte al·legant que seria l’evolució del jugador i les molèsties el que acabarien marcant el seu retorn, que hores d’ara queda descartat per aquest curs. Querol no rebrà l’alta abans del juny, així que haurà d’esperar a la nova temporada, la tercera de l’equip a la Segona Divisió, per tornar-se a vestir de curt.Des de la seva lesió, patida en un dels darrers entrenaments previs a la visita de l’Almería a l’Estadi Municipal (1-0), hauran passat més de deu setmanes, gairebé doblant el temps previst per a la seva recuperació. Així, doncs, Querol tancarà la temporada havent disputat un total de 17 partits, 12 dels quals com a titular, en els quals només ha anotat un gol. La campanya del reusenc ha estat marcada per les molèsties al genoll, que l’han privat de mostrar el seu nivell quan millor es trobava físicament sobre el terreny de joc. A més, Garai va demostrar la confiança que tenia depositada en el futbolista, ja que el va incloure en totes les convocatòries en les quals va estar disponible.La distensió de la càpsula articular és la segona lesió al genoll dret que ha patit el roig-i-negre. Les molèsties en aquesta zona han acabat condemnant la regularitat d’un futbolista que, sumant les dues jornades que li queden a la campanya i que segur que es perdrà, haurà estat 25 partits sense competir a causa de lesions al genoll.La primera baixa greu de Querol aquest curs ja el va privar de disputar una desena de partits en gairebé tres mesos. El roig-i-negre va patir un esquinç de grau II al lligament lateral intern del genoll dret en el duel contra l’Albacete de la primera volta, que va acabar amb reusencs i manxecs empatant a un gol a l’Estadi. La recuperació d’aquesta lesió també es va acabar complicant, ja que d’un període inicial d’entre quatre i sis setmanes es va arribar gairebé a la desena.Aquest any, David Querol ja el va començar sent baixa, ja que es va perdre el primer. Després de jugar contra el Nàstic, es va tornar a perdre les jornades 3, 4 i 5 fins a encadenar regularitat des de la 6 fins la 15. La seva progressió i continuïtat es va truncar amb la primera lesió al genoll dret. Després de reaparèixer en la jornada 26, va encadenar sis partits consecutius fins a patir la darrera lesió, que li va suposar el final de la seva temporada en la cita número 31 del campionat.En aquest curs el reusenc havia acumulat més protagonisme que en l’anterior, quan va disputar 25 partits. Amb tot, tenia una mitjana de 48 minuts per partit, mentre que aquesta campanya ascendia fins als 65 minuts per partit. Enguany havia jugat vuit partits menys que el curs passat, si bé havia protagonitzat gairebé els mateixos onzes. Aquesta temporada havia estat titular en prop del 71% dels enfrontaments disputats, mentre que l’anterior només ho havia estat el 52%.El CF Reus acomiadarà la temporada a l’Estadi Municipal aquest diumenge (20:30 hores) davant el Córdoba, matx en el qual s’espera penjar el cartell de «tot venut». La promoció d’entrades que ha posat en funcionament l’entitat roig-i-negra aquesta setmana permet a socis i aficionats adquirir tiquets addicionals per només un euro presentant l’abonament o l’entrada del duel contra el Tenerife, una maniobra per ajudar a omplir les graderies del feu roig-i-negre. En tan sols tres dies el ritme de venda és molt bo, i l’entitat de la capital del Baix Camp confia esgotar les existències i tornar a registrar un ple absolut com el que es va viure en la visita del Zaragoza de Natxo González. La zona visitant, de ben segur, també registrarà un ple absolut, ja que el Córdoba ofereix un paquet de viatge en autocar més entrada per a l’Estadi Municipal al preu de 10 euros. El conjunt andalús va iniciar la venda, aquest dilluns, de prop de 200 tiquets per acudir a l’Estadi Municipal.