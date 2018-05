Nàstic i Reus disputaran aquest cap de setmana a Vigo l'última fase de la Lliga Genuine

Els granes i els reusencs arriben en 13è i 11è lloc de la taula de classificació a aquesta darrera fase de la competició

Actualitzada 23/05/2018 a les 15:31

La Lliga Genuine arriba al seu final. Aquest cap de setmana, entre el divendres 25 i el diumenge 27 de maig, es disputarà la quarta i darrera fase de la Lliga Genuine a Vigo. D’aquesta manera, el Nàstic i el Reus Genuine viatjaran divendres cap a la ciutat gallega per tal de donar el màxim en els darrers partits de la competició.En aquesta quarta fase, el Nàstic Genuine es troba al grup de la Il·lusió i s’enfrontà al RC Deportivo i a l’Athletic Club Fundazio. Per la seva banda, el CF Reus es troba al grup Amistat i jugarà contra UD Las Palmas, Fundación Atlético de Madrid i Real Sociedad Fundazio.Els granes arriben a aquesta darrera fase de la competició en 13è lloc de la taula classificatòria, mentre que els reusencs ocupen l’11è lloc.LaLiga ha fet un vídeo promocional sobre el trofeu de la LaLiga Genuine que mostra les reaccions de jugadors professionals, de persones rellevants en el món del futbol, jugadores de les plantilles de futbol femení i el mateix president de LaLiga, Javier Tebas, al veure per primer cop el trofeu de la competició. Podeu veure el vídeo a continuació.